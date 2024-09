Nữ coser 1,4 triệu fan lộ ảnh mặt mộc khó tin

Hina được biết đến là một coser người Hàn Quốc với hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô nàng thường xuyên cosplay các nhân vật trong game, hình tượng nổi tiếng hay truyện tranh Nhật Bản. Do tính chất công việc, cô nàng thường phải trang điểm đậm để có thể cosplay giống nhất thần thái của nhân vật, vậy nên rất ít người có thể thấy được mặt mộc của nữ coser. Chính vì điều khó, khoảnh khắc mặt mộc của Hina trong một clip trang điểm khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Hina xuất hiện với gương mặt mộc thanh tú, đáng yêu dù chẳng cần trang điểm đậm như mọi khi. Trong đoạn video, cô vừa thực hiện các bước make up đơn giản vừa hát nhép theo một bài hát Nhật Bản. Những hình ảnh đời thường của cô nàng với lối make up nhẹ nhàng hàng ngày. Nhiều người đã bày tỏ cảm xúc: "uầy xinh quá, như thiên thần", "cứ tưởng các em cosplay thường mặt mộc không có gì nổi trội vì có lớp make gánh, thế mà bạn này xinh điên luôn đó, nữ thần". Hina sinh năm 2001, là cosplayer nổi tiếng ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia châu Á. Cô cũng là nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và một số nền tảng mạng xã hội. Với khả năng trang điểm và gương mặt, vóc dáng dễ hóa thân, Hina được nhiều người đánh giá cao các tạo hình cosplay. (Ảnh: IGNV)

