Nữ chính chuyển giới Người ấy là ai bị “dìm hàng” khi lên sóng

Trong tập 7 của chương trình truyền hình Người ấy là ai khán giả rất ấn tượng với nữ chính Nguyễn Vũ Hà An đến từ Hải Phòng. Hà An trải lòng về câu chuyện của mình, cô từng trải qua một mối tình, nhưng ngay từ đầu yêu nhau cô đã giấu kín chuyện mình người chuyển giới đó là lý do khiến cả 2 chia tay khi anh chàng biết được sự thật. Chưa kịp quên đi chuyện tình buồn của Hà An, khán giả nhanh chóng săm soi nhan sắc của cô nàng. Sau đó, so sánh khi lên sóng và ngoài đời thực qua chuyện makeup, tóc tai của cô nữ chính này. Trong đoạn clip giới thiệu nhân vật, Hà An xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, nhẹ nhàng và xinh đẹp. Thế nhưng khi lên hình, nữ chính Người ấy là ai lại làm tóc búi cao rồi để phần mái rủ phía trước. Chính điều này khiến netizen cho rằng cô nàng trông không ấn tượng bằng lúc quay clip giới thiệu, thậm chí có phần già trước tuổi. Cư dân mạng cũng được một phen gây tranh cãi về chủ đề này. Thực tế, nhan sắc ngoài đời của Hà An rất được khen ngợi sau khi chuyển giới thành công. Trên trang cá nhân cô cũng chăm chỉ khoe thân hình nuột nà của mình. Dù là người đẹp chuyển giới nhưng nữ chính này vẫn sở hữu được thân hình mảnh mai, nữ tính, cùng với đó tính cách chân thành của cô ghi điểm trong lòng người hâm mộ. Khi được hỏi về việc có e ngại khi chuyển giới tham gia gameshow hẹn hò, Hà An thẳng thắn chia sẻ bản thân vẫn lạc quan, "bởi vì đây là một chương trình hẹn hò nên tôi nghĩ ban tổ chức sẽ tìm kiếm những người phù hợp cho những người phù hợp". Hy vọng đến với Người ấy là ai, Hà An tìm được cho mình một chàng trai độc thân, yêu thương cô thật lòng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Lộ diện HOT BOY Hà Nội khiến dàn sao Việt phát cuồng toàn tập - Nguồn: Vie GIẢITRÍ

