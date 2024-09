Những pha giải cứu "boss" bị kẹt ở bãi sông Hồng nhìn mà thương

Mới đây, fanpage Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đã đăng tải loạt hình ảnh đau lòng khi có khoảng 100 em chó bị mắc kẹt ở bãi sông Hồng. Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội cho biết có nhiều bé chó bị kẹt lại, phải bơi bì bõm và ngâm trong nước lạnh cả đêm. Người dân trong khu vực đã được di dời đến nơi an toàn, số lượng các bé may mắn được chủ mang theo cùng lại rất ít. Trạm đưa ra phương án tạm thời để hỗ trợ các em chó: "Phương án tạm thời là sẽ quây các bé chó (mèo, gà, thỏ, sóc…) về bãi cao nhất, có nhiều người dân sinh sống hơn, mượn lán cho các bé được ở khô ráo và ăn uống qua giai đoạn nguy hiểm này đã.... Mấy đứa đã nhịn đói vài ngày và bì bõm bơi nước lạnh cả đêm qua rồi. Nhìn đứa nào cũng xơ xác đến tội. Vài ngày nữa khi thuyền bè không quá tải với việc chuyển người, tụi mình sẽ vận chuyển các bé yếu và già về phòng khám. Hiện tại thì may chưa có bé nào cần chăm sóc y tế kiểu cấp cứu cả. Nhưng nếu mưa nhiễm nặng quá lâu thì cũng chưa biết nói trước thế nào". Đại diện Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội chia sẻ. Bên cạnh đó, Trạm cứu hộ cũng xin mọi người ủng hộ mua lồng chuồng, dây xích, phí vận chuyển thuê thuyền bè, và thức ăn khô cho các bé. Trạm cho biết sẽ cố gắng hỗ trợ những em chó trong trạng thái cô lập này, chứ không thể đảm bảo sẽ đưa được tất cả các bé lên thuyền. Trong những ngày qua, việc cứu nạn cho đàn chó gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân những tình nguyện viên của Trạm cũng phải lên tiếng và mong mọi người đừng lên án bất kì quyết định nào của team, ví dụ như "sao không thể đưa hết 100 bé vào bờ".... Theo chia sẻ của Trạm, cả team có 10 người, điều phối chia nhau các khâu, đã cố gắng bì bõm lội mưa rải hạt cho các em trong những ngày qua . Nhiều thành viên trong team phải ngâm mình trong nước lạnh, nhiều bạn còn kiệt sức do thân nhiệt hạ cả ngày. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ cũng gặp những yếu tố khó khăn khác. Ngày 10/9, chính quyền địa phương đã có lệnh cấm các phương tiện tàu thuyền cá nhân ra vào khu vực bãi ngập, tập trung vào di dời dân. Đến tối cùng ngày, khi di dời hết dân, trời cũng đã tối nên Trạm đành đi về để chó mèo qua đêm với thức ăn đầy đủ. Tuy nhiên, tính đến tối khuya ngày 11/9, đã có tổng cộng 40 bé chó đã được mang đến nơi an toàn và chăm sóc y tế.

Mới đây, fanpage Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội đã đăng tải loạt hình ảnh đau lòng khi có khoảng 100 em chó bị mắc kẹt ở bãi sông Hồng. Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội cho biết có nhiều bé chó bị kẹt lại, phải bơi bì bõm và ngâm trong nước lạnh cả đêm. Người dân trong khu vực đã được di dời đến nơi an toàn, số lượng các bé may mắn được chủ mang theo cùng lại rất ít. Trạm đưa ra phương án tạm thời để hỗ trợ các em chó: "Phương án tạm thời là sẽ quây các bé chó (mèo, gà, thỏ, sóc…) về bãi cao nhất, có nhiều người dân sinh sống hơn, mượn lán cho các bé được ở khô ráo và ăn uống qua giai đoạn nguy hiểm này đã.... Mấy đứa đã nhịn đói vài ngày và bì bõm bơi nước lạnh cả đêm qua rồi. Nhìn đứa nào cũng xơ xác đến tội. Vài ngày nữa khi thuyền bè không quá tải với việc chuyển người, tụi mình sẽ vận chuyển các bé yếu và già về phòng khám. Hiện tại thì may chưa có bé nào cần chăm sóc y tế kiểu cấp cứu cả. Nhưng nếu mưa nhiễm nặng quá lâu thì cũng chưa biết nói trước thế nào". Đại diện Trạm cứu hộ chó mèo Hà Nội chia sẻ. Bên cạnh đó, Trạm cứu hộ cũng xin mọi người ủng hộ mua lồng chuồng, dây xích, phí vận chuyển thuê thuyền bè, và thức ăn khô cho các bé. Trạm cho biết sẽ cố gắng hỗ trợ những em chó trong trạng thái cô lập này, chứ không thể đảm bảo sẽ đưa được tất cả các bé lên thuyền. Trong những ngày qua, việc cứu nạn cho đàn chó gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân những tình nguyện viên của Trạm cũng phải lên tiếng và mong mọi người đừng lên án bất kì quyết định nào của team, ví dụ như "sao không thể đưa hết 100 bé vào bờ".... Theo chia sẻ của Trạm, cả team có 10 người, điều phối chia nhau các khâu, đã cố gắng bì bõm lội mưa rải hạt cho các em trong những ngày qua . Nhiều thành viên trong team phải ngâm mình trong nước lạnh, nhiều bạn còn kiệt sức do thân nhiệt hạ cả ngày. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ cũng gặp những yếu tố khó khăn khác. Ngày 10/9, chính quyền địa phương đã có lệnh cấm các phương tiện tàu thuyền cá nhân ra vào khu vực bãi ngập, tập trung vào di dời dân. Đến tối cùng ngày, khi di dời hết dân, trời cũng đã tối nên Trạm đành đi về để chó mèo qua đêm với thức ăn đầy đủ. Tuy nhiên, tính đến tối khuya ngày 11/9, đã có tổng cộng 40 bé chó đã được mang đến nơi an toàn và chăm sóc y tế.