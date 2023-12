Những món ăn tạo “trend” trên MXH trong năm 2023

Cà phê muối có thể nói là trào lưu đồ uống hot nhất MXH kể từ đầu năm 2023. Ngay từ cái tên đã nói lên được bản chất của thức uống này, sự kết hợp độc đáo giữa vị đắng của cà phê cùng với vị mặn của muối, sự béo ngậy của lớp kem sánh ra đời một thức uống đặc trưng. Lý do vào năm 2023 cà phê muối trở thành cái tên trong danh sách các món hot trend vì nó được đưa đến nhiều thành phố khác trên cả nước, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các đối tượng từ học sinh, sinh viên đến dân văn phòng. Ảnh: @caphinmpls Trong năm qua, món ăn gỏi gà măng cụt đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, làm say đắm không biết bao nhiêu tín đồ ẩm thực. Sự kết hợp độc đáo giữa măng cụt, thịt gà, mùi thơm của đậu phộng và rau thơm, vị cay nồng của nước mắm tỏi ớt tạo ra món ăn lạ miệng và hấp dẫn. Trong năm qua, trà mãng cầu cũng là trào lưu mạng xã hội "hot rần rần", đồ uống này có nguồn gốc từ tài khoản TikTok của Vy Anh ở Long An, với hơn 609.000 người theo dõi và 28,8 triệu lượt thích. Món trà mãng cầu không chỉ đẹp mắt với màu sắc hấp dẫn mà còn ghi điểm với hương vị thơm ngon, mang lại cảm giác thanh mát. Ảnh: @dolchatea “Sớm nở, chóng tàn” có lẽ là tính từ phù hợp nhất để miêu tả về món bánh đồng xu phô mai. Thời điểm đầu, bánh đồng xu nhận được sự quan tâm rất lớn của thực khách, nhiều người còn sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để được nếm thử. Sau khi trải nghiệm, nhiều người đã cảm thấy thất vọng và chê rằng loại bánh này không xứng đáng với giá tiền mà họ bỏ ra. Ảnh: @eatwithcheesie Nối tiếp bánh đồng xu và cà phê muối, gần đây trào lưu trà chanh giã tay bắt đầu nở rộ. Điều khiến trà chanh giã tay trở nên nổi tiếng lại đến từ cách làm độc đáo chứ không phải hương vị. Hương vị của trà chanh giã tay cũng gây tranh cãi, khi người hợp thấy mùi chanh nước hoa rất thơm, còn người chê vị giống “nước rửa bát”. Ảnh: @lanem_9x Trà sữa nướng Vân Nam là một loại thức uống vô cùng nổi tiếng và được yêu thích ở Trung Quốc. Và đến năm nay, thức uống này đã chính thức “cập bến” vào thị trường Việt Nam và tạo lên một sức lớn. Điểm đặc sắc của nó là sự hòa quyện tinh tế giữa trà sữa truyền thống và hương thơm đặc trưng của lửa nướng. Gần đây trên mạng xã hội đang xuất hiện trào lưu món ăn mới là mì thanh long. Tuy món này đã có cách đây một năm nhưng phải đến 2023 này mới trở thành trend. Ảnh: Tổng hợp

