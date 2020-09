Những cô bé đẹp nhất thế giới từng khiến CĐM đảo điên giờ ra sao?

Jade Weber, Kristina Pimenova, Anastasia Bezrukova... từng là các sao nhí đình đám trên mạng xã hội khiến hàng triệu người phải trầm trồ không ngớt. Các cô bé dù tuổi còn rất nhỏ nhưng đã sớm sở hữu ngoại hình cực phẩm. Thậm chí còn may mắn nhận biệt danh "bé gái đẹp nhất thế giới". Laneya Grace sinh năm 2004 tại San Francisco, California (Mỹ). Vào năm Grace mới lên 3, cha của cô bé đã chụp một số bức ảnh của con gái rồi gửi đến công ty người mẫu Ford Models. Không lâu sau, cô bé chính thức ký hợp đồng với công ty này. Công việc đầu tiên của cô bé là làm người mẫu cho cửa hàng Macy’s. Tuy nhiên, sự nghiệp người mẫu của Grace không kéo dài lâu khi Ford Models bỏ phân khúc quản lý người mẫu. Vì thế, cô bé đã phải tạm nghỉ làm người mẫu một thời gian. Không lâu sau đó, Grace đã trở lại với làng mẫu và ký hợp đồng với công ty JE. Cô nàng hợp tác với một số thương hiệu thời trang và xuất hiện trong Wake Me Up của Avicii. Hiện tại Grace đang hoạt động dưới trướng công ty người mẫu Wilhelmina và đang có hơn 300 nghìn lượt theo dõi trên Instagram. Anastasia sinh năm 2004 tại Moscow (Nga), nhờ vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào mà cô bé được cả thế giới biết đến. Khi ở tuổi còn rất trẻ, Anastasia đã thể hiện sự đa dạng linh loạt của mình khi thử sức ở mọi phong cách chụp ảnh từ đời thường, năng động, thể thao cho đến sang trọng. Cũng nhờ gương mặt đẹp và khả năng biểu cảm, tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính mà Anastasia từng hợp tác với một số thương hiệu cùng tạp chí nổi tiếng. Hiện tại, Anastasia Bezrukova 16 tuổi và đang theo đuổi nghề người mẫu và sự nghiệp diễn xuất. Cô nàng quảng cáo cho một số thương hiệu trang sức, thời trang, thường xuất hiện ở các tuần lễ thời trang châu Âu. Mackenzie Foy sinh năm 2000 là một người mẫu nhí kiêm diễn viên người Mỹ. Dù bố mẹ không có ai hoạt động nghệ thuật thế nhưng Mackenzie từ nhỏ đã cho thấy tiềm năng trong lĩnh vực người mẫu. Cô bắt đầu việc này từ năm hơn 3 tuổi với quảng cáo cho Garnet Hill, sau này cô bé nhận được nhiều lời mời từ Walt Disney, Mattel, Gap… Cô nàng từng xuất hiện trong các bộ phim Twilight, Interstellar. Năm 2018, khi tròn 18 tuổi, Mackenzie Foy đảm nhận vai chính Clara trong phim của Disney – The Nutcracker And The Four Realms. Càng lớn càng xinh đẹp, cô nàng được xem là một trong những nữ diễn viên đầy triển vọng của Hollywood. Jabe Weber là người mẫu nhí sinh năm 2005 mang ba dòng máu là Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, Jade Weber đã nổi tiếng xinh đẹp, được lọt top những bé gái xinh đẹp nhất thế giới. Với lợi thế ngoại hình, cô nàng đã làm việc với nhiều thương hiệu lớn của thế giới. Qua thời gian, nhan sắc của Jabe Weber không hề giảm phong độ mà thậm chí còn ngày càng xinh đẹp hoàn hảo hơn. Nhờ gương mặt đẹp cùng khí chất đậm chất ma mị mà người mẫu 15 tuổi nhận được nhiều sự chú ý từ các thương hiệu nổi tiếng. Dù còn trẻ nhưng nhan sắc của Weber đã nở rộ, thậm chí cô nàng còn có tên trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2019 do tạp chí TC Candler công bố. Kristina Pimenova sinh ngày 27/12/2005 ở Nga, là con gái của cựu cầu thủ người Nga Rusian Pimmenov và người mẫu Glikeriya Shirokova. Cô bé từng trở thành hiện tượng trên toàn thế giới khi những bức ảnh của cô được lan truyền trên mạng xã hội. Với gương mặt bầi bĩnh xinh đẹp, đôi mắt xanh hút hồn, Kristina được tạp chí uy tín bình chọn là "Cô bé đẹp nhất thế giới". Nhiều người lo ngại rằng các sao nhí sẽ bị "phá tướng" khi lớn lên thế nhưng Kristina may mắn khi vẫn giữ được phong độ nhan sắc. Chưa đến 9 tuổi, Kristina đã có cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu đình đám thế giới cũng như xuất hiện trên nhiều tạp chí danh tiếng. Hiện tại, cô vẫn theo đuổi sự nghiệp người mẫu cũng như tham gia đóng phim.

