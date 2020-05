Nhờ giảm cân thành công, dàn hot girl Việt nổi bần bật trên MXH

Hà Trúc, 21 tuổi, sinh viên ngành Mỹ Thuật, hiện đang sống tại TPHCM. Bắt đầu từ 1 tấm ảnh "Ngày ấy" cô đăng lên Instagram, mà câu chuyện lột xác của cô thật sự đã gây chú ý đến phái nữ. Từ bé, Hà Trúc đã rất cao to và béo so với các bạn cùng trang lứa. Cô ăn rất nhanh và rất nhiều. Lần đầu, cô nàng này biết mặc cảm về cân nặng quá khổ của mình là hồi năm lớp 2 – khi cô còn to hơn cả các anh chị lớp 5. Công cuộc giảm cân của Hà Trúc bắt đầu vô cùng gian nan, vất vả với nhiều thất bại. Cũng như bao cô gái "muốn giảm cân một cách thật nhanh chóng" khác, cô dùng đến thuốc giảm cân liều cao, ăn lowcarb. Giảm cân thành công còn khiến Hà Trúc vui hơn, tự tin hơn, dù làm gì ở đâu với ai cô đều không còn cảm giác mặc cảm. Sức khỏe của cô nàng cũng được cải thiện hơn, nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, quay phim của các nhãn hiệu và từ đó, cũng có thêm một khoản chi phí trong cuộc sống. Hot girl phòng tập Lê Xuân Anh (24 tuổi) được nhiều người biết tới khi chia sẻ màn “dậy thì thành công” nhờ hành trình giảm cân tới tận 15 kg. Hiện cô sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng chuẩn 86-59-93 cm. Xuân Anh chia sẻ cô từng tự ti mỗi lần phải diện áo dài, đứng cạnh những bạn có vóc dáng mảnh mai bởi thân hình không cân đối của mình. Từ đó 9X lao vào tập luyện, ăn kiêng để giảm cân. Những hình ảnh của Xuân Hà được chia sẻ trên diễn đàn thu hút sự chú ý từ dân mạng, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của cô nàng cũng tăng lên chóng mặt. Người ta nói, giảm cân chính là tên gọi khác của “phép màu” khi nó giúp người ta lột xác vô cùng ngoạn mục. Chỉ cần thon gọn, mảnh mai hơn là ai cũng đẹp lên trông thấy với nhan sắc được nâng tầm hơn hẳn. Ngô Thị Mỹ Duyên đến từ TP HCM đã chứng minh nhờ "giảm cân thành công" mà nổi bần bật trên MXH qua chính câu chuyện của riêng mình. Lột xác thành công từ 63kg xuống còn 52kg và trở nên xinh hơn gấp bội, Mỹ Duyên giờ đây có thể tự tin mà nói con gái chưa giảm cân thì sẽ không bao giờ biết được mình xinh như thế nào. Phải nói rằng trước đó, cô bạn của chúng ta không hề xấu nhưng tất nhiên, cũng không ai phủ nhận được việc Duyên khá thừa cân. Bằng tất cả nỗ lực, Mỹ Duyên ép mình vào khuôn khổ ăn uống, tập luyện và skincare nghiêm chỉnh. Kết quả cho thấy đằng sau mỗi cô gái luôn là một nguồn sức mạnh tiềm tàng vô cùng. Chỉ trong vòng 2 tháng, Duyên thành công giảm được hơn 10kg. Làn da của cô nàng cũng được cải thiện một cách đáng kể. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Hotgirl Đẹp Nhất | được Yêu Thích Nhất Việt Nam 2019 | Chuyện Của Sao Online - Nguồn: Youtube

Hà Trúc, 21 tuổi, sinh viên ngành Mỹ Thuật, hiện đang sống tại TPHCM. Bắt đầu từ 1 tấm ảnh "Ngày ấy" cô đăng lên Instagram, mà câu chuyện lột xác của cô thật sự đã gây chú ý đến phái nữ. Từ bé, Hà Trúc đã rất cao to và béo so với các bạn cùng trang lứa. Cô ăn rất nhanh và rất nhiều. Lần đầu, cô nàng này biết mặc cảm về cân nặng quá khổ của mình là hồi năm lớp 2 – khi cô còn to hơn cả các anh chị lớp 5. Công cuộc giảm cân của Hà Trúc bắt đầu vô cùng gian nan, vất vả với nhiều thất bại. Cũng như bao cô gái "muốn giảm cân một cách thật nhanh chóng" khác, cô dùng đến thuốc giảm cân liều cao, ăn lowcarb. Giảm cân thành công còn khiến Hà Trúc vui hơn, tự tin hơn, dù làm gì ở đâu với ai cô đều không còn cảm giác mặc cảm. Sức khỏe của cô nàng cũng được cải thiện hơn, nhận được nhiều lời mời chụp ảnh, quay phim của các nhãn hiệu và từ đó, cũng có thêm một khoản chi phí trong cuộc sống. Hot girl phòng tập Lê Xuân Anh (24 tuổi) được nhiều người biết tới khi chia sẻ màn “dậy thì thành công” nhờ hành trình giảm cân tới tận 15 kg. Hiện cô sở hữu thân hình nóng bỏng với số đo 3 vòng chuẩn 86-59-93 cm. Xuân Anh chia sẻ cô từng tự ti mỗi lần phải diện áo dài, đứng cạnh những bạn có vóc dáng mảnh mai bởi thân hình không cân đối của mình. Từ đó 9X lao vào tập luyện, ăn kiêng để giảm cân. Những hình ảnh của Xuân Hà được chia sẻ trên diễn đàn thu hút sự chú ý từ dân mạng, lượng người theo dõi trên trang cá nhân của cô nàng cũng tăng lên chóng mặt. Người ta nói, giảm cân chính là tên gọi khác của “phép màu” khi nó giúp người ta lột xác vô cùng ngoạn mục. Chỉ cần thon gọn, mảnh mai hơn là ai cũng đẹp lên trông thấy với nhan sắc được nâng tầm hơn hẳn. Ngô Thị Mỹ Duyên đến từ TP HCM đã chứng minh nhờ "giảm cân thành công" mà nổi bần bật trên MXH qua chính câu chuyện của riêng mình. Lột xác thành công từ 63kg xuống còn 52kg và trở nên xinh hơn gấp bội, Mỹ Duyên giờ đây có thể tự tin mà nói con gái chưa giảm cân thì sẽ không bao giờ biết được mình xinh như thế nào. Phải nói rằng trước đó, cô bạn của chúng ta không hề xấu nhưng tất nhiên, cũng không ai phủ nhận được việc Duyên khá thừa cân. Bằng tất cả nỗ lực, Mỹ Duyên ép mình vào khuôn khổ ăn uống, tập luyện và skincare nghiêm chỉnh. Kết quả cho thấy đằng sau mỗi cô gái luôn là một nguồn sức mạnh tiềm tàng vô cùng. Chỉ trong vòng 2 tháng, Duyên thành công giảm được hơn 10kg. Làn da của cô nàng cũng được cải thiện một cách đáng kể. Mời quý độc giả xem video: Top 10 Hotgirl Đẹp Nhất | được Yêu Thích Nhất Việt Nam 2019 | Chuyện Của Sao Online - Nguồn: Youtube