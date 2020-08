Nhờ em gái chụp ảnh, cô chị mở điện thoại xem mà chết lặng

Trên mạng xã hội, không ít lần ta được chứng kiến những bộ ảnh "thảm hoạ" đến từ việc nhờ chụp ảnh hộ. Những nhân vật được réo tên khi bị đăng đàn tố chụp ảnh không có tâm không chỉ có chàng người yêu, bạn thân mà mới có cả em gái. Mới đây nhất, tài khoản Facebook có tên Hoang Ha chia sẻ loạt khoảnh khắc nhờ em gái chụp ảnh trong một group du lịch đình đám, khiến không ít người xem xong phải "cười ra nước mắt". Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời "thảm họa" nhờ chụp ảnh hộ, chủ bài đăng cho biết mình vừa đi Sapa hồi đầu tháng 7 vừa qua cùng với gia đình gồm 6 người. Do lần này thời tiết thường có mưa lớn nên hầu như cả nhà cô bạn có nickname Hoang Ha chỉ nghỉ ngơi tại khách sạn và tranh thủ ghé thăm một vài địa điểm nổi tiếng như: bản Cát Cát, núi Hàm Rồng, nhà thờ đá, toà nhà Sun Plaza… Cụ thể, Hoang Ha có viết: "Trước khi đi mình đã lặn lội vào các group du lịch trên Facebook xem những bài review về Sapa, note lại các địa điểm có view đẹp và mong chờ sẽ có được những tấm hình sống ảo đáng nhớ. Và đúng như mong muốn, mình đã có được những tấm ảnh thật ĐÁNG ĐỂ NHỚ" như bạn thấy đó!". Chụp 6 tấm thì hết cả 6 cô em gái đều bắt lấy khoảnh khắc chị mình nhắm tịt mắt lại, đôi khi còn bị out nét thảm hại. Chứng kiến loạt ảnh thảm họa nhờ người khác chụp ảnh, dân mạng xem xong ai cũng vào bình luận "cà khịa". Một bức ảnh khá khẩm hơn tất cả khi cô bạn có nickname Hoang Ha mở mắt nhưng lại bị nhòe do rung tay khi chụp. Trước đó, không ít lần dân mạng từng chứng kiến trường hợp nhờ phải người chụp ảnh không có tâm khiến khổ chủ "đau đớn". Sự khác nhau giữa những người chụp ảnh... Nhờ bạn chụp ảnh nhưng nó lại nhỡ focus vào bạn gái mặc bikini phía sau. Sau tất cả những lần nhờ người khác chụp ảnh, dân mạng rút ra kết luận: Sau này có đi du lịch và muốn gom ảnh đẹp về nhà thì trước tiên nhớ "trang bị" cho mình một "phó nháy" thật có tâm. Mời quý độc giả xem video: Bỏ học, 9X kiếm bội tiền nhờ chụp ảnh - Nguồn: VTC

Trên mạng xã hội, không ít lần ta được chứng kiến những bộ ảnh "thảm hoạ" đến từ việc nhờ chụp ảnh hộ. Những nhân vật được réo tên khi bị đăng đàn tố chụp ảnh không có tâm không chỉ có chàng người yêu, bạn thân mà mới có cả em gái. Mới đây nhất, tài khoản Facebook có tên Hoang Ha chia sẻ loạt khoảnh khắc nhờ em gái chụp ảnh trong một group du lịch đình đám, khiến không ít người xem xong phải "cười ra nước mắt". Chia sẻ về hoàn cảnh ra đời "thảm họa" nhờ chụp ảnh hộ, chủ bài đăng cho biết mình vừa đi Sapa hồi đầu tháng 7 vừa qua cùng với gia đình gồm 6 người. Do lần này thời tiết thường có mưa lớn nên hầu như cả nhà cô bạn có nickname Hoang Ha chỉ nghỉ ngơi tại khách sạn và tranh thủ ghé thăm một vài địa điểm nổi tiếng như: bản Cát Cát, núi Hàm Rồng, nhà thờ đá, toà nhà Sun Plaza… Cụ thể, Hoang Ha có viết: "Trước khi đi mình đã lặn lội vào các group du lịch trên Facebook xem những bài review về Sapa, note lại các địa điểm có view đẹp và mong chờ sẽ có được những tấm hình sống ảo đáng nhớ. Và đúng như mong muốn, mình đã có được những tấm ảnh thật ĐÁNG ĐỂ NHỚ" như bạn thấy đó!". Chụp 6 tấm thì hết cả 6 cô em gái đều bắt lấy khoảnh khắc chị mình nhắm tịt mắt lại, đôi khi còn bị out nét thảm hại. Chứng kiến loạt ảnh thảm họa nhờ người khác chụp ảnh, dân mạng xem xong ai cũng vào bình luận "cà khịa". Một bức ảnh khá khẩm hơn tất cả khi cô bạn có nickname Hoang Ha mở mắt nhưng lại bị nhòe do rung tay khi chụp. Trước đó, không ít lần dân mạng từng chứng kiến trường hợp nhờ phải người chụp ảnh không có tâm khiến khổ chủ "đau đớn". Sự khác nhau giữa những người chụp ảnh... Nhờ bạn chụp ảnh nhưng nó lại nhỡ focus vào bạn gái mặc bikini phía sau. Sau tất cả những lần nhờ người khác chụp ảnh, dân mạng rút ra kết luận: Sau này có đi du lịch và muốn gom ảnh đẹp về nhà thì trước tiên nhớ "trang bị" cho mình một "phó nháy" thật có tâm. Mời quý độc giả xem video: Bỏ học, 9X kiếm bội tiền nhờ chụp ảnh - Nguồn: VTC