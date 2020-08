Nhờ người yêu chụp ảnh, cô gái về mở điện thoại rồi "nổi đóa"

Nhờ người yêu chụp ảnh đối với hội chị em luôn là một việc có phần hơi "mạo hiểm", thế nhưng mỗi khi đi chơi, du lịch cùng nhau thì không thể thiếu màn chụp ảnh check-in. Mới đây, một cô gái có tên Lê Vân Thu (18 tuổi), đến từ Thanh Hoá chia sẻ tình cảnh éo le mà cô gặp phải khi nhờ bạn trai chụp ảnh khi đi biển. Theo đó, Vân Thu cho hay sau chuyến đi biển Sầm Sơn cùng bạn trai về, cô chỉ muốn nói lời tạm biệt bạn trai vì lý do chụp ảnh không có tâm. Được biết, trong chuyến đi lần này, khi tắm biển, dạo chơi cùng nhau, Vân Thu không quên tạo dáng chụp ảnh check-in để lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ của mình. Đi đến đâu, Vân Thu cũng nhờ bạn trai chụp vài tấm ảnh. Thế nhưng sau đó, Vân Thu phải "toát mồ hôi" khi xem sản phẩm cuối cùng. Trong máy của Vân Thu loạt ảnh "khó đỡ". Tấm thì nhoè mờ, mất nét, tấm thì tìm mỏi mắt vẫn không ra nhân vật chính. Có tấm nhìn rõ cô nàng nhưng lại là biểu cảm xấu xí, hài hước. Theo Vân Thu, thuở mớ hẹn hò, bạn trai cô nàng chụp ảnh thực sự không có tâm. Nhưng sau một quãng thời gian "đào tạo", năn nỉ, giận hờn, cuối cùng anh chàng này đã tích luỹ được kha khá vốn kinh nghiệm giúp bạn gái "sống ảo" thành công. Cụ thể, cô gái gốc Thanh Hóa chia sẻ: "Đúng là hồi mới quen bạn ý chụp ảnh cho em như... ảnh truy nã ấy. Nhưng sau thời gian em huấn luyện dần dần thì bây giờ lên tay nhiều rồi... Loạt ảnh ở biển là do sóng to quá đứng không vững thôi và vẫn may là có vài tấm đẹp cứu lại. Hôm đó đi chơi về xem lại ảnh em không biết làm gì khác ngoài ăn thật nhiều vào, cho đỡ tức ấy mà!" Vân Thu cho hay. Loạt ảnh "bá đạo" do người yêu chụp ảnh có tâm của Vân Thu sau khi lên sóng nhanh chóng nhận về gần 30.000 lượt quan tâm. Câu chuyện trên lần nữa khiến hội chị em nghiêm túc cân nhắc mỗi khi có ý định nhờ bạn trai/chồng chụp ảnh giúp. Mời quý độc giả xem video: Bỏ học, 9X kiếm bội tiền nhờ chụp ảnh - Nguồn: VTC

