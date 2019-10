Nhìn vào thứ đồ này, giới trẻ xin ngay 1 vé về tuổi thơ

Cánh cửa Đông, Tây, Nam, Bắc là món đồ chơi mở ra ký ức tuổi học trò tinh nghịch. Chiếc máy chơi điện tử cầm tay từng làm mưa làm gió một thời. Ngày nay có game "Ngôi sao thời trang" thì ngày xưa các bạn nữ cũng có những tấm dán búp bê để tự phối đồ đấy Cây thông giấy thần kỳ - món đồ chơi giáng sinh trong kí ức. Cây thông giấy này ban đầu chỉ có hai mảnh giấy xếp lại với nhau, sau đó bạn chỉ cần đổ túi nước vào thì cây sẽ nở đầy những bông hoa tuyết tuyệt đẹp. Chắc hẳn bất kỳ 8x, 9x nào cũng đều đã từng thử chơi những trò chơi này 1 lần. Kẹo mút thần thánh của tuổi ấu thơ ngày xưa là chút kẹo cứng phủ phẩm đỏ, cán kẹo bằng nhựa với hình hình thỏ, mèo, đao, kiếm vui mắt. Kẹo trái cây bột – món ăn tuổi thơ của các 8x. Ô mai là món ăn vặt mà bất cứ bạn trẻ 8X, 9X nào cũng từng ăn. Thời đó, ô mai có vô số loại từ ô mai mơ, ô mai me, ô mai khế tự làm nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ô mai hoa mai, gói đỏ của Trung Quốc. Các thể loại kẹo C ai ai cũng có một hộp. Lúc thì là lọ kẹo C Doraemon, lúc lại là những hộp nhựa vuông nhỏ với lớp giấy bọc màu vàng cũng có những lúc là những hộp giấy như thế này. Và đây chắc chắn là những món ăn vặt điển hình của các 8x, 9x thời xưa không thể thiếu trong mỗi buổi tụ tập.

