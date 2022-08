Nhiều chị em gây tranh cãi vì diện trang phục tập gym kiệm vải

Thời gian gần đây trên MXH xuất hiện khá nhiều hình ảnh hội chị em đi tập gym nhưng ăn mặc phản cảm, kiệm vải không khác gì đi biển. Trang phục tập gym quá ngắn, quá mỏng hay quá rộng... đều là nguyên nhân dẫn tới nhiều bình luận tranh cãi. Thậm chí, nhiều cô gái trở thành nạn nhân của việc quấy rối nơi đông người vì trang phục tập gợi cảm quá mức. Dù có đôi phòng tập gym có điều hòa nhưng tình trạng nóng bức hừng hực cũng không thể tránh khỏi. Do đó, nhiều chị em thường có xu hướng "cởi" bớt cho mát mẻ. Nhiều cô gái hồn nhiên chọn những trang phục phản cảm như quá ngắn, quá rộng, không che chắn cơ thể an toàn. Vì những sự cố trang phục trong phòng gym mà những hình ảnh kém duyên bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều cô gái mặc đồ bơi, nội y, đi giày cao gót "check in" phòng tập cũng vô cùng phản cảm. Dù không ép buộc theo luật lệ chính xác nhưng trang phục tập quyết định tới chất lượng tập. Nhiều cô gái lợi dụng trang phục gợi cảm quá mức khi tập gym để khoe thân quá đà. Việc diện đồ tập quá bó, không ít lần hội chị em để lộ vùng nhạy cảm khi đi tập gym. Cặp đôi gái xinh này bị đưa lên hết các mặt báo nhưng không phải với nội dung tích cực mà là sự chỉ trích từ cư dân mạng với style đi tập khó hiểu. Thay vì diện đồ tập, người phụ nữ trên lại nude toàn tập trong phòng gym. Lúc này xung quanh có không ít nam giới. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

