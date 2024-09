Nhan sắc hiện tại của “nàng thơ xứ Huế” có nụ cười đốn tim

Lê Trần Ngọc Trân được biết đến từ thời sinh viên với nhan sắc trong trẻo, nữ tính, dịu dàng chuẩn vẻ đẹp truyền thống người con gái Việt. Với trình độ học vấn tốt, lối ăn nói tinh tế, Ngọc Trân từng đạt danh hiệu "Hoa khôi Quốc học Huế" và "Người đẹp du lịch Huế 2015", cũng từng ghi dấu tại Hoa hậu Việt Nam năm 2016. Cô nàng cũng là nữ chính của MV "Nàng thơ xứ Huế" - bài hát chủ đề của chương trình "Nàng thơ xứ Huế". Vẻ đẹp của Ngọc Trân trong MV khiến nhiều người say đắm. Ngọc Trân cũng từng xuất hiện trong video quảng bá du lịch Việt Nam “Welcome to Vietnam” của Bộ Ngoại giao năm 2015. Cô nàng sở hữu vẻ đẹp và thần thái đậm chất Kinh Kỳ, mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, gương mặt phúc hậu. Dù tuổi đời còn trẻ, người đẹp đã điều hành một cửa hàng áo dài truyền thống cung cách Huế, được nhiều tên tuổi trong làng giải trí như Diễm My 6X, Hoàng My... ủng hộ. Thời gian gần đây, cô nàng vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng không có gì quá nổi trội. Tuy vậy, nhan sắc của Ngọc Trân mỗi lần xuất hiện vẫn khiến nhiều người xao xuyến. Người đẹp vẫn giữ được phong độ nhan sắc, ghi điểm với phong cách thanh khiết, thuần Việt đúng chuẩn con gái Huế. Trong những bức ảnh thường nhật, người ta vẫn thấy Ngọc Trân xuất hiện với thần thái nhẹ nhàng, thanh tao của người con gái cố đô. Hiện tại Ngọc Trân đang sở hữu trang cá nhân Facebook với hơn 50 ngàn theo dõi. (Ảnh: FBNV)

