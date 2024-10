Nhan sắc em gái của “cô dâu 1000 cây vàng” Đồng Tháp

Những ngày vừa qua, một đám cưới tại Đồng Tháp gây xôn xao MXH với màn trao của hồi môn "dát vàng". Theo đó, trong lễ ăn hỏi của Minh Thư - Hoàn Hảo (cả hai hiện sống và làm việc tại Đồng Tháp), bố mẹ đã trao tặng quà hồi môn "khủng" gồm 1000 cây vàng, 9,9 tỷ đồng tiền mặt, chiếc xe hơi 5 tỷ và 1 chiếc xe 1 tỷ cùng nhiều món trang sức giá trị khác. Cùng xuất hiện trong đoạn video ghi lại hình ảnh lễ ăn hỏi, nhan sắc em gái cô dâu (mặc áo hồng) khiến nhiều người chú ý bởi sự xinh đẹp, tươi tắn. Ngay lập tức nhiều người đã nhận ra đây là gương mặt khá quen thuộc với vai trò mẫu nhí trong showbiz Việt. Trong ngày vui của chị gái, Minh Vy xuất hiện lộng lẫy bên cạnh gia đình nhà gái. Cô gái 13 tuổi còn tham gia một tiết mục nhảy sôi động để chúc mừng chị gái ruột đi lấy chồng. Minh Vy từng góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang lớn trong nước như: Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Non sông gấm vóc, Call out my name,... và còn nhận được danh hiệu "Người mẫu Teen xuất sắc nhất 2023". Người mẫu nhí Minh Vy sinh năm 2011, tại Đồng Tháp. Từ nhỏ, Minh Vy đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Minh Thư được bố mẹ đầu tư cho tham gia các hoạt động nghệ thuật từ sớm. Khi mới 10, 11 tuổi, Minh Vy đã thử sức trên các sàn diễn catwalk. Cô bé nhận được rất nhiều lời mời tham gia mẫu ảnh. Cô bạn thường thử sức với nhiều phong cách khác nhau, có những tạo hình bị nhiều người nhận xét là hơi quá tuổi, "ép chín". Tuy nhiên cũng có người cho rằng đó là vì lý do công việc nên có thể thông cảm được. Mới 13 tuổi, Minh Vy đã sở hữu chiều cao nổi bật và thần thái người mẫu chuyên nghiệp Lâm Nguyễn Minh Vy khá tự tin và bản lĩnh, mẫu nhí được các nhà thiết kế khen ngợi với lối trình diễn dễ thương, gần gũi như một thiên thần. (Ảnh: FBNV)

