Nhan sắc của Đoàn Di Băng lúc lên tivi và ảnh “sống ảo”

Với những gương mặt đình đám trên MXH, bên cạnh mặt mộc hay camera thường thì nhan sắc lúc lên truyền hình cũng là vấn đề đau đầu. Nhân vật mới nhất trong câu chuyện này chính là nữ đại gia quận 7 - Đoàn Di Băng. Mới đây, "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng đã chia sẻ lại khoảnh khắc lên sóng truyền hình của mình trên bản tin Doanh nghiệp - Doanh nhân trên VTV1. Vì vậy mà nhiều người không khỏi so sánh hình ảnh ở trên mạng và lúc lên tivi của nữ đại gia. Khi lên sóng truyền hình, Đoàn Di Băng vẫn gây ấn tượng với làn da trắng hồng, không chút tì vết. Nhưng giống như nhiều người đẹp khác, nhan sắc khi trong ảnh "sống ảo" của Đoàn Di Băng nhỉnh hơn, từ độ sắc sảo lẫn thần thái. Thực tế đây là chuyện bình thường bởi lúc lên truyền hình còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như trang điểm, góc quay, ánh sáng,... Bên cạnh đó khi lên tivi không được dùng photoshop hay app chỉnh ảnh, có kém lung linh một chút cũng dễ hiểu. Trong năm 2022 vừa qua, Đoàn Di Băng nhiều lần gây xôn xao về chuyện nhan sắc. Nguyên nhân là trong nhiều lần lọt vào camera thường, vợ CEO Quốc Vũ đều để lộ vẻ ngoài khác biệt so với ảnh tự đăng, độ trẻ trung và trắng trẻo bị giảm đi vài phần. Trước những sự so sánh này, nữ đại gia không ngại lên tiếng. Đoàn Di Băng khẳng định dù chụp qua app hay chụp thường thì đều là chụp ảnh qua một thiết bị, việc hình xấu đẹp lệ thuộc vào mục đích người chụp và đăng. Những lần Đoàn Di Băng gây xôn xao vì nhan sắc qua camera thường

