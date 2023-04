Nhan sắc của bạn gái hot boy Huỳnh Anh hậu màn "dao kéo"

Mới đây nhất, bạn gái Huỳnh Anh là cô nàng Bạch Lan Phương vừa "than thở" trên trang cá nhân. Cô đăng tải loạt ảnh cận mặt kèm dòng chia sẻ: "Hức, hạ thấp xong thấy em mũi mình thấp lè tè lại to đùng là thế nào các bác nhỉ?". Có thể thấy, trải qua 3 lần thẩm mỹ, có lẽ Bạch Lan Phương vẫn chưa hài lòng về nhan sắc hiện tại của mình. Được biết, Bạch Lan Phương đã trải qua 2 lần phẫu thuật sửa mũi. Để có được dáng mũi như hiện tại, nữ MC 8X khá "gian truân". Sau lần sửa mũi đầu tiên, có vẻ bạn gái hot boy Huỳnh Anh đã nâng sống mũi khá cao. Điều này gây không ít "thị phi" cho cô. Sau đó, để gương mặt trông hài hoà hơn, Bạch Lan Phương đã chi tiếp hàng trăm triệu để phẫu thuật lần 2. Trước đây, bạn gái Huỳnh Anh cũng từng tiết lộ mình đã can thiệp mí mắt để có gương mặt đẹp hơn sau khi sinh con. Bạch Lan Phương cũng không ngại bày tỏ sự ủng hộ cho việc làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ nếu đó là điều cần thiết. Sau 3 lần "trùng tu" của bạn gái Huỳnh Anh, có thể thấy, gương mặt của cô trông khá sắc sảo và hài hòa. Bên cạnh can thiệp "dao kéo", Bạch Lan Phương cũng phải dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc làn da của mình. Trên trang cá nhân, nữ MC không ngại chia sẻ những hình ảnh kiệm phấn son, khoe làn da dường như không tì vết. Thời chưa “tân trang”, Bạch Lan Phương vốn đã sở hữu gương mặt xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt to và phần má bầu bĩnh giúp cô trở nên trẻ trung. Nữ MC xinh đẹp cũng từng nuối tiếc khi đăng lại ảnh cũ cách đây 10 năm: “Sao giờ muốn phúng phính như này không được nữa các bác nhỉ?”.

Mới đây nhất, bạn gái Huỳnh Anh là cô nàng Bạch Lan Phương vừa "than thở" trên trang cá nhân. Cô đăng tải loạt ảnh cận mặt kèm dòng chia sẻ: "Hức, hạ thấp xong thấy em mũi mình thấp lè tè lại to đùng là thế nào các bác nhỉ?". Có thể thấy, trải qua 3 lần thẩm mỹ, có lẽ Bạch Lan Phương vẫn chưa hài lòng về nhan sắc hiện tại của mình. Được biết, Bạch Lan Phương đã trải qua 2 lần phẫu thuật sửa mũi. Để có được dáng mũi như hiện tại, nữ MC 8X khá "gian truân". Sau lần sửa mũi đầu tiên, có vẻ bạn gái hot boy Huỳnh Anh đã nâng sống mũi khá cao. Điều này gây không ít "thị phi" cho cô. Sau đó, để gương mặt trông hài hoà hơn, Bạch Lan Phương đã chi tiếp hàng trăm triệu để phẫu thuật lần 2. Trước đây, bạn gái Huỳnh Anh cũng từng tiết lộ mình đã can thiệp mí mắt để có gương mặt đẹp hơn sau khi sinh con. Bạch Lan Phương cũng không ngại bày tỏ sự ủng hộ cho việc làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ nếu đó là điều cần thiết. Sau 3 lần "trùng tu" của bạn gái Huỳnh Anh, có thể thấy, gương mặt của cô trông khá sắc sảo và hài hòa. Bên cạnh can thiệp "dao kéo", Bạch Lan Phương cũng phải dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc làn da của mình. Trên trang cá nhân, nữ MC không ngại chia sẻ những hình ảnh kiệm phấn son, khoe làn da dường như không tì vết. Thời chưa “tân trang”, Bạch Lan Phương vốn đã sở hữu gương mặt xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt to và phần má bầu bĩnh giúp cô trở nên trẻ trung. Nữ MC xinh đẹp cũng từng nuối tiếc khi đăng lại ảnh cũ cách đây 10 năm: “Sao giờ muốn phúng phính như này không được nữa các bác nhỉ?”.