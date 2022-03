Nhận quà cưới 10 lít xăng từ hội bạn thân, cô dâu ngã ngửa

Mới đây, cộng đồng mạng liên tiếp chuyền tay nhau khoảnh khắc cô dâu nhận quà cưới "độc lạ" từ hội bạn thân. Chẳng phải chậu, xô hay ghế tình yêu mà lần này là 10 lít xăng. Theo tìm hiểu, nhân vật chính nhận quà mừng cưới là 10 lít xăng của hội bạn thân là Khánh Hoà (sinh năm 1994, quê ở Bắc Giang). Trước món quà cưới "xa xỉ", Khánh Hoà tỏ vẻ rất thích thú và khá bất ngờ về mức độ "lầy lội" của hội bạn thân. Được biết món quà thiết thực này được chuẩn bị bởi nhóm bạn từ những năm cấp 3 của cô dâu. 10 lít xăng của hội bạn thân cô dâu Khánh Hoà được đóng vào nhiều chai nhỏ xinh xắn, trang trí đẹp mắt cùng với chữ Hỷ và lời chúc trăm năm hạnh phúc. Nhìn vào mâm quà cưới của hội bạn thân lầy lội này, người xem có thể dễ dàng nhận ra sắc xanh óng ảnh của loại quà tặng "xa xỉ" này. Nói về lý do xuất hiện món quà "có một không hai" này, cô dâu Khánh Hoa chia sẻ: "Cứ mỗi thành viên trong nhóm lập gia đình thì những người còn lại sẽ nghĩ ra các món quà độc đáo để tặng cùng với dresscode. Trước đó, mình chọn tông màu xanh để mọi người tìm kiếm trang phục phù hợp nên vô cùng bất ngờ, không thể nghĩ tới ý tưởng tặng xăng "ton sur ton" này". Có thể thấy, ý tưởng của nhóm bạn thân cô dâu thật "táo bạo" và lầy lội. Giỏ quà tặng đã nhanh chóng gây bão mạng chỉ sau vài phút đăng tải. Bên dưới bài đăng của Facebooker có tên Kun Mon, netizen đã để lại nhiều bình luận thể hiện sự thích thú và bày tỏ sự "nể phục" trước độ "chịu chơi" và ý tưởng "táo bạo" của nhóm bạn cô dâu. Tuy nhiên, song song với những bình luận khen ngợi sự hài hước của hội bạn, bài đăng cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều về sự an toàn của loại nhiên liệu này. Nhưng không cần dân mạng phải lo xa, Khánh Hoà đã nhanh chóng đổ 10 lít xăng vào xe ngay sau khi món quà được trao tay để đảm bảo an toàn. Hành động này của cô dâu nhận được rất nhiều khen ngợi về sự cẩn trọng. Chia sẻ về ý tưởng độc lạ này, Hoàng Đại - một thành viên trong nhóm bạn thân của cô dâu tiết lộ: "Vì thời điểm giá xăng tăng đang thu hút sự quan tâm và tác động đến cuộc sống của nhiều người. Đồng thời, chúng mình muốn chọn hiện vật có cùng tông màu với trang phục xanh. Chúng mình cũng chọn con số tròn trịa là 10 lít nhằm thể hiện ngụ ý về sự giàu sang phú quý, chúc cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm. Và bao nhiêu chai xăng là bấy nhiêu em bé." Không chỉ tập trung vào sự quan tâm của khán giả về giá xăng, ý nghĩ hài hước "bao nhiêu chai xăng là bấy nhiêu em bé" của hội bạn ngay sau khi chia sẻ đã nhận được nhiều sự ủng hộ và thích thú của netizen. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Những chuyện tình lệch tuổi chứng minh tuổi tác không hề là trở ngại trong tình yêu - Nguồn: SaoStar

