Nhận bánh sinh nhật, người chủ "rơi lệ" vì lời nhắn chúc mừng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chiếc bánh kem ghi nhầm chữ khiến ai nấy đều phải bật cười, chính khách hàng "nạn nhân" cũng phải chịu thua. Cụ thể, khách hàng đặt một chiếc bánh kem sinh nhật ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" nhưng do hiểu lầm ý nên chủ quán ghi nguyên "Môi chúc mừng sinh nhật Thôi" khiến ai nhìn cũng chào thua. Đây không phải lần đầu tiên, những dòng chữ chúc mừng trên bánh sinh nhật "đi chơi xa" khiến dân mạng cười bò. Nhờ ghi chữ "Mãi yêu N.A.E thiện lành"... ...Lúc nhận được sản phẩm thì ngã ngửa vì dòng chữ được ghi nham nhở bằng bút dạ bên dưới chiếc bánh. Yêu cầu rõ ràng chữ nào viết bên trên, chữ nào viết bên dưới nhưng thợ làm bánh có tâm lại bê nguyên si "Em không những không già đi ở phía trên mà em còn trẻ ra ở phía dưới" khiến khách hàng tức giận đến khó thở. "My Queen" nhưng thợ làm bánh kem không biết tiếng anh nên ghi là "Mai Queen", đọc sao viết vậy khiến chàng trai suýt bị người yêu "đi đường quyền". Viết hẳn công thức Lý lên bánh kem khiến người nhận đau đầu. Không chỉ viết sai chữ, nhiều chiếc bánh kem thảm họa, hình một đằng, sản phẩm một nẻo khiến khách hàng không biết nên khóc hay nên cười. Hello Kitty lười tập thể dục dẫn đến khuôn mặt béo ú nu. Chú rồng cáu kỉnh với đôi mắt gian xảo, hàm răng lởm chởm và đặc biệc là co vết sẹo dài trên mặt. Bánh này mà tặng trẻ nhỏ thì chỉ có nước khóc thét. Người bán có bàn tay "khéo léo" là một chuyện, người mua bỏ tiền ra để mang về một thảm họa mới đáng khâm phục. Đặt chiếc bánh kem hình con khỉ nhưng người bán hàng nghe nhầm thành con quỷ. Mời quý độc giả xem thêm clip: TOP 50 Cái Bánh Sinh Nhật Không Tin Có Thật - Nguồn: Youtube

