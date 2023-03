Nhận ảnh cưới từ thợ không có tâm, cô gái chỉ biết khóc ròng

Theo đó, một cô gái tên V.N đã chia sẻ lại những khoảnh khắc nhớ mãi không quên của mình trong buổi lễ ăn hỏi. Cũng như bao nàng dâu mới khác, V.N cũng trang điểm kỹ càng để lên hình cho xinh. Ấy thế mà, nếu như người ta nhận ảnh về toàn cười dịu dàng, yêu kiều thục nữ thì cô dâu nhà mình không lườm thì liếc, hết chau mày lại nhắm mắt. Không những vậy, dù qua bao nhiêu tấm ảnh đi chăng nữa, người có biểu cảm “bất ổn” duy nhất chỉ là cô dâu. Còn những người xung quanh như chú rể, bố mẹ, người thân đều có gương mặt hết sức bình thường. Nhiều người khi nhìn vào không biết nên đổ lỗi cho thợ chụp còn “non tay” hay do cô dâu tự biến bộ ảnh cưới thành tấu hài nữa. Bên dưới bài đăng, một số ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với cô dâu. Ngoài ra, họ cũng cho rằng đây sẽ là những hình ảnh vô cùng đặc biệt, có 1-0-2 mà không phải ai cũng có được. Tương tự với trường hợp của V.N, một tài khoản TikTok tên T.T.B.L cũng đã chia sẻ lại những hình ảnh hài hước của bản thân lên mạng xã hội. Dù đã tự dặn lòng là cười thật nhẹ để lên hình cho xinh. Thế nhưng, thực tế khi ra ảnh lại toàn những bức out nét, hắt sáng, cười "ố dề",... Cô dâu cũng đành ngậm ngùi coi như đây là khoảnh khắc đặc biệt, anh thơ ảnh "có tâm" chỉ đang muốn cặp đôi sau này có gì còn đưa cho con cháu xem cho vui thôi mà. Cô dâu vốn đã có nét khá xinh xắn. Nhưng khi lên hình thì lại bỗng trở thành "nạn nhân" của anh thợ chụp ảnh lúc nào không hay. Không rõ con trâu hay là cô dâu mới là nhân vật chính trong bức ảnh cưới này. Hết out nét, cháy sáng, nhắm mắt thì lại ôm trọn combo “liếc, lườm, lác”.

