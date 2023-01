Nhà có thêm “boss”, con cái bất ngờ trở thành con ghẻ

Nhiều người cho rằng, mình đi cả năm mới về nhà ăn Tết, thăm bố mẹ họ hàng thì nghiễm nhiên sẽ được cưng chiều hết nấc. Thế nhưng, đây chỉ là lý thuyết khi có sự xuất hiện của " boss" chó mèo. Thực tiễn đôi khi lại khác xa sự tưởng tượng nếu gia đình có một em “boss” chó mèo. Vậy nên mới có chuyện những đứa con ruột thành “con ghẻ” bởi mọi “spotlight” bỗng chốc chuyển hết sang cho “pet” cưng. Hình ảnh người đàn ông trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc đang chơi trốn tìm với chú mèo con trước sự bất lực của con cái. Ngay dưới bài viết, vô số bạn trẻ thuộc “team con nuôi” đã “thả nhẹ” các bình luận bày tỏ nỗi lòng. Hai người cứ thế nô đùa "quên trời quên đất", quên luôn sự hiện diện của đứa con xa quê mới trở về. Trên mạng xã hội, không ít lần chúng ta chứng kiến những câu chuyện về các bạn trẻ lúc đem bé chó, em mèo từ bên ngoài về nhà nuôi là bị phụ huynh phản đối kịch liệt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bỗng một ngày “con sen” than vãn về việc bản thân đã trở thành con nuôi trong mắt bố mẹ. Thậm chí là bị “ghẻ lạnh” khi các đấng sinh thành chỉ mãi chăm lo “bos chó mèo" hơn mình. Thiếu điều muốn leo lên đầu lên cổ ngồi luôn cho một giấc ngủ trưa. Võng thuộc về "con ruột" của mẹ còn "con ghẻ" phải nằm đất. May đồ cũng phải chừa một khúc vải để may cho "boss". Được mặc áo đôi với mẹ người ta mà còn biết nịnh nọt, đấm lưng nữa thì kỳ này có người ra rìa thật rồi. Ảnh: Tổng hợp

Nhiều người cho rằng, mình đi cả năm mới về nhà ăn Tết, thăm bố mẹ họ hàng thì nghiễm nhiên sẽ được cưng chiều hết nấc. Thế nhưng, đây chỉ là lý thuyết khi có sự xuất hiện của " boss" chó mèo. Thực tiễn đôi khi lại khác xa sự tưởng tượng nếu gia đình có một em “boss” chó mèo. Vậy nên mới có chuyện những đứa con ruột thành “con ghẻ” bởi mọi “spotlight” bỗng chốc chuyển hết sang cho “pet” cưng. Hình ảnh người đàn ông trông vô cùng vui vẻ và hạnh phúc đang chơi trốn tìm với chú mèo con trước sự bất lực của con cái. Ngay dưới bài viết, vô số bạn trẻ thuộc “team con nuôi” đã “thả nhẹ” các bình luận bày tỏ nỗi lòng. Hai người cứ thế nô đùa "quên trời quên đất", quên luôn sự hiện diện của đứa con xa quê mới trở về. Trên mạng xã hội, không ít lần chúng ta chứng kiến những câu chuyện về các bạn trẻ lúc đem bé chó, em mèo từ bên ngoài về nhà nuôi là bị phụ huynh phản đối kịch liệt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bỗng một ngày “con sen” than vãn về việc bản thân đã trở thành con nuôi trong mắt bố mẹ. Thậm chí là bị “ghẻ lạnh” khi các đấng sinh thành chỉ mãi chăm lo “ bos chó mèo " hơn mình. Thiếu điều muốn leo lên đầu lên cổ ngồi luôn cho một giấc ngủ trưa. Võng thuộc về "con ruột" của mẹ còn "con ghẻ" phải nằm đất. May đồ cũng phải chừa một khúc vải để may cho "boss". Được mặc áo đôi với mẹ người ta mà còn biết nịnh nọt, đấm lưng nữa thì kỳ này có người ra rìa thật rồi. Ảnh: Tổng hợp