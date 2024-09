Người mẫu xe hơi Thái Lan đưa ra lựa chọn khiến fan bối rối

Janet Kanokwan Saesim sinh năm 1992, là một người mẫu khá có tiếng ở xứ sở chùa Vàng. Mới đây cô nàng vừa đăng tải 2 tấm ảnh với thần thái cực gợi cảm kèm dòng trạng thái "buộc" fan phải lựa chọn: "1 or 2". Hầu hết fan của cô nàng đều tỏ ra bối rối, không biết nên chọn ảnh nào thì đẹp hơn, vì thần thái trong cả 2 bức ảnh đều vô cùng xuất sắc. Là một người mẫu xe hơi, cô nàng sở hữu chiều cao 1m65 cùng vóc dáng cuộc nuột với số đo lần lượt 91-58-91. Nhờ tỷ lệ cơ thể cực đẹp, cô nàng có thể cân được mọi phong cách. Hình ảnh mới đây của cô nàng trong một show xe hơi. Janet Kanokwan Saesim có gương mặt của người đẹp mang những đường nét thanh tú và khá “tây” như con lai, dẫu mỹ nhân 9x mang dòng máu Thái Lan 100%. Vì thân hình cực phẩm, cô nàng nhiều lần bị đồn đoán là có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Trước tin đồn này, cô nàng chưa nhắc đến bao giờ và chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống. Janet có thể cân mọi phong cách từ quyến rũ đến trong sáng, gợi cảm. Hiện người đẹp đang sở hữu tài khoản có hơn 412.000 theo dõi trên trang cá nhân. Body như tạc của Janet có được là do trời phú, song người đẹp vẫn tích cực ăn kiêng, luyện tập để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. (Ảnh: FBNV)

Janet Kanokwan Saesim sinh năm 1992, là một người mẫu khá có tiếng ở xứ sở chùa Vàng. Mới đây cô nàng vừa đăng tải 2 tấm ảnh với thần thái cực gợi cảm kèm dòng trạng thái "buộc" fan phải lựa chọn: "1 or 2". Hầu hết fan của cô nàng đều tỏ ra bối rối, không biết nên chọn ảnh nào thì đẹp hơn, vì thần thái trong cả 2 bức ảnh đều vô cùng xuất sắc. Là một người mẫu xe hơi, cô nàng sở hữu chiều cao 1m65 cùng vóc dáng cuộc nuột với số đo lần lượt 91-58-91. Nhờ tỷ lệ cơ thể cực đẹp, cô nàng có thể cân được mọi phong cách. Hình ảnh mới đây của cô nàng trong một show xe hơi. Janet Kanokwan Saesim có gương mặt của người đẹp mang những đường nét thanh tú và khá “tây” như con lai, dẫu mỹ nhân 9x mang dòng máu Thái Lan 100%. Vì thân hình cực phẩm, cô nàng nhiều lần bị đồn đoán là có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Trước tin đồn này, cô nàng chưa nhắc đến bao giờ và chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống. Janet có thể cân mọi phong cách từ quyến rũ đến trong sáng, gợi cảm. Hiện người đẹp đang sở hữu tài khoản có hơn 412.000 theo dõi trên trang cá nhân. Body như tạc của Janet có được là do trời phú, song người đẹp vẫn tích cực ăn kiêng, luyện tập để duy trì vẻ ngoài tươi trẻ. (Ảnh: FBNV)