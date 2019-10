Người mẫu ảnh Hàn Quốc nổi tiếng bởi gương mặt giống nhiều idol đình đám

Han Sung Min sinh năm 2001. Cô cao 1m70 và bén duyên với showbiz qua nghiệp người mẫu ảnh từ năm 2017. Người mẫu ảnh Han Sung Min sở hữu khuôn mặt với những đường nét cá tính cùng đôi mắt hút hồn và bờ môi cong quyến rũ. Sao nữ 18 tuổi được nhận xét có nụ cười đáng yêu giống hệt với mỹ nhân nhóm f(x) Sulli. Bên cạnh đó, nữ tân binh họ Han còn ghi điểm trong mắt khán giả nhờ thần thái thu hút của một người mẫu chuyên nghiệp. Han Sung Min bắt đầu được công chúng chú ý nhiều hơn khi đóng chung MV Days Without You của Davichi cùng Kang Daniel. Diện mạo của Sung Min trong một số bức ảnh được nhận xét có nhiều điểm giống Mina (TWICE), Na Eun (Apink) hay nữ diễn viên Min Hyo Rin. Bên cạnh đó, nhiều khán giả đều ngạc nhiên khi nhận thấy giữa cô mẫu 18 tuổi và thành viên nhóm Black Pink, Jennie có nhiều nét tương đồng. Dù tuổi nghề còn trẻ, Han Sung Min đã cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ khi thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng xứ Hàn như W Magazine, Vogue, Nylon... Hiện cô được coi là một trong những gương mặt tiềm năng sẽ tiếp bước bậc tiền bối Lee Sung Kyung, vừa thành công với sự nghiệp làm mẫu, vừa tạo được dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực diễn xuất.

