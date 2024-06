Người mẫu AI xinh đẹp nóng bỏng, chăm chỉ cập nhật hình ảnh

Trong những hình ảnh mới nhất gần đây, Aitana Lopez xuất hiện đầy quyến rũ và gợi cảm trong thiết kế bikini, có vẻ như cô đang trong một chuyến du lịch nghỉ dưỡng nào đó như người thật. Cô nàng cũng thường cập nhật những hình ảnh trong công việc với tư cách là một người mẫu. Nhiều người còn nhầm tưởng cô nàng là một người mẫu bằng xương bằng thịt có thật. Aitana Lopez là “đứa con tinh thần” của Công ty Truyền thông The Clueless. Ban Quản lý Công ty quyết định đầu tư vào người mẫu ảo nhằm cải thiện chi phí tốn kém khi thuê người mẫu thật. Là một người mẫu ảo, Aitana có thể tự do xuất hiện ở bất cứ đâu, vào bất kỳ lúc nào, khi thì trong 1 chuyến du lịch nghỉ dưỡng, lúc lại đang thả mình thư giãn hay chèo thuyền trên sông. Những bức ảnh của cô nàng cũng tương tự như góc chụp check-in của một con người thật. The Clueless cho biết Aitana không chỉ xinh đẹp, mà còn có “gu” thời trang và cá tính hợp xu hướng. Điều này đã giúp cô nhanh chóng "nổi như cồn" trên mạng xã hội. Hiện tại cô nàng thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi trên Instagram. Mỗi bài đăng đều thu về hàng nghìn lượt tương tác. Aitana sở hữu toàn bộ đặc điểm của một người thật, đội ngũ sản xuất đã tinh tế tạo nên những khuyết điểm trên một con người cho cô nàng như nếp nhăn. Chỉ sau khoảng 4 tháng ra mắt, người mẫu ảo này tạo ra tổng doanh thu khoảng 16.000 USD. Đây là con số không nhỏ đối với một nhân vật không có thực. Nhiều người nhận xét rằng sau một thời gian ra mắt, Aitana càng ngày càng chân thực hơn. Thậm chí cô nàng còn từng được người hâm mộ nhắn tin rủ rê mời đi ăn tối, hẹn hò.

