Người đẹp The New Mentor gây sốt với ngoại hình gầy "tong teo"

Bước ra từ chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng The New Mentor, Đỗ Thị Hương Giang nhanh chóng trở thành cái tên phủ sóng tại nhiều sàn diễn thời trang trong nước. Sau chuỗi ngày hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, người đẹp sinh năm 1999 có nhiều thay đổi về ngoại hình, vóc dáng ngày càng thon gọn, mảnh mai đến bất ngờ. Trước đó, Hương Giang từng gây chú ý khi có những thay đổi khác lạ về gương mặt so với 4 năm trước. Người đẹp sinh năm 1999 thừa nhận, bản thân đã chỉnh sửa một chút để cảm thấy tự tin hơn. Phương pháp cô tìm đến là nâng mũi và niềng răng Gần đây, Hương Giang gây bất ngờ khi xuất hiện với tình trạng gầy gò, "da bọc xương". Sở hữu chiều cao nổi bật 1,75m nhưng Hương Giang chỉ nặng vỏn vẹn 45kg khiến cơ thể thiếu cân đối So với thời điểm ghi hình chương trình "The New Mentor", Hương Giang đã giảm khoảng 2kg và đạt được vòng eo 53cm. Tuy nhiên, người đẹp cảm thấy vóc dáng của cô không có gì bất thường vì trọng lượng cơ thể gầy nên vòng eo nhỏ là hoàn toàn hợp lý. Với vóc dáng mảnh mai, thon gọn, Hương Giang từng nhiều lần gặp phải tình huống éo le khi không mặc vừa bất kỳ kích cỡ quần áo nào của các nhà thiết kế. Sau khoảng thời gian hoạt động chăm chỉ, Hương Giang thành công để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Người đẹp cũng từng tiết lộ, bản thân muốn thử sức ở một cuộc thi nhan sắc để có thêm nhiều trải nghiệm quý giá trong tương lai Các trang phục được Hương Giang diện đều mang phong cách nữ tính, quyến rũ và được căn chỉnh riêng

