Người đẹp Hong Kong có nụ cười như thiên thần thích thú “thả dáng” ở Hội An

Thái Gia Hân (Kayan Choi) là người đẹp Hong Kong được yêu mến ở Châu Á. Cô nàng từng lot top 10 Hoa hậu Hong Kong. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến với vai trò travel blogger. Yêu thích du lịch, luôn chịu khó tìm tòi những địa điểm hay ho và khám phá văn hoá địa phương. Mới đây, hot girl Thái Gia Hân lựa chọn Đà Nẵng - Hội An là điểm đến tiếp theo. "Việt Nam khiến tôi ngạc nhiên. Hội An cách Đà Nẵng khoảng nửa tiếng đi xe. Những bức tường vàng tuyệt đẹp làm tôi nhớ đến thành phố Fes ở Maroc. Khi leo lên một quán cà phê sân thượng, nhìn thấy những nóc nhà rêu phong lại thấy thấp thoáng bóng dáng thành cổ Lệ Giang. Tôi đã đến nhiều thành phố cổ, mỗi nơi đều có phong cách riêng. Tôi rất thích không khí cổ kính, xưa cũ ở đây" - Top 10 Hoa hậu Hong Kong chia sẻ. Chỉ một ngày trước khi tới Hội An, người đẹp Thái Gia Hân và hai người bạn quyết định đặt phòng tại Tâm House Villa hotel ở Sơn Trà và rất hài lòng. Tuy nhiên do có nhiều cây to nên cũng có nhiều muỗi. Sau đó cô chuyển đến khách sạn A La Carte nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, nơi nổi tiếng với bể bơi vô cực đầu tiên tại Việt Nam, với view siêu đẹp, nhìn ra bãi biển Mỹ Khê. Không hổ danh là tín đồ du lịch, chỉ trong 3 ngày, Thái Gia Hân đã tìm tòi và quyết tâm đi hết các địa điểm check-in hot ở Đà Nẵng và Hội An. Mặc dù phải chờ khá lâu để có được góc ảnh đẹp nhưng cô nàng rất thích thú. Người đẹp Hong Kong tỏ ra rất thích thú trước kiến trúc tại Bà Nà Hills vì nơi đây rất giống những ngôi làng cổ tại Châu Âu. Suốt cả video trải nghiệm, Gia Hân liên tục khen ngợi ẩm thực Việt Nam. Cô nàng khuyên mọi người tới Hội An nhất định phải thử món cà phê trứng thơm ngậy. "Tôi còn thích cả cà phê cốt dừa thêm một viên kem béo ngậy phía trên, nhâm nhi thêm một tách trà nữa là tuyệt. Giá cả rất hợp lý" - Người đẹp chia sẻ. Mặc dù đã ăn bánh mì Việt Nam tại Hong Kong nhưng Gia Hân vẫn trầm trồ trước hương vị và kích cỡ của chiếc bánh tại Hội An. CRISP Webgazine Interview - Kayan Choi - Nguồn: Youtube

