Người dân Yên Bái đổ ra đường tạm biệt các chiến sĩ bộ đội

Mới đây, nhiều trang mạng xã hội lan truyền hình ảnh hàng nghìn người dân Yên Bái cầm cờ hoa vẫy chào tạm biệt và cảm ơn các đoàn bộ đội trở về đơn vị sau thời gian giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người dân tập trung hai bên tuyến đường TP Yên Bái, mang theo cờ, hoa vẫy chào, cảm ơn các anh bộ đội đã giúp đỡ bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Thời điểm đó, dù trời đổ mưa nhưng bà con vùng lũ vẫn tập trung rất đông để chào tạm biệt các chiến sĩ. Cái nắm tay tạm biệt thắm đượm tình quân dân khiến ai chứng kiến đều xúc động nghẹn ngào. Những hình ảnh đẹp của quân với dân được nhiều trang fanpage trên mạng xã hội chia sẻ và nhận về những biểu cảm xúc động. Được biết, sau trận mưa và ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 3, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an và dân quân được huy động để khắc phục hậu quả tại tỉnh Yên Bái. Chỉ riêng tại thành phố Yên Bái đã có hơn 3.500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, chủ yếu đến từ các đơn vị Quân khu 2 tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Sáng 22/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại địa phương thời gian qua. Theo UBND tỉnh Yên Bái, để đối phó, khắc phục hậu quả của mưa bão, sạt lở đất do bão số 3 gây ra, từ ngày 9 đến 21/9, Quân khu 2 đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, trang thiết bị với hơn 1.000 chiến sĩ thuộc 7 đơn vị trực thuộc, gồm Sư đoàn 355, Lữ đoàn 604, Lữ đoàn 268, Lữ đoàn 297, Lữ đoàn 543, Trung đoàn 174, Trung đoàn 148 đã tích cực, khẩn trương, tham gia hỗ trợ nhân dân, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông Ngô Hạnh Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và lãnh đạo các sư đoàn, lữ đoàn, trung đoàn thuộc Quân khu 2; trân trọng cảm ơn tình cảm và những nghĩa cử cao đẹp, thắm tình quân dân, sáng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" của các cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ để Yên Bái sớm khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

