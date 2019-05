Ngọc Trinh và những lần khoe da thịt "lồ lộ" khiến CĐM toát mồ hôi

Mới đây, những hình ảnh Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes trở thành câu chuyện bàn tán của CĐM. Cụ thể, "nữ hoàng nội y" đã diện chiếc váy ren cắt xẻ táo bạo khiến những người xung quanh phải ngoái lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Sự cố ăn mặc phản cảm tại LHP Cannes không phải là lần đầu Ngọc Trinh trình diễn những bộ trang phục khoe da thịt khiến nhiều người phải bàn tán. Trước đó, tham gia nhận giải thưởng Nghệ sĩ trẻ Châu Á xuất sắc tại Hàn Quốc ngày 26/11, Ngọc Trinh bị nhiều khán giả Việt Nam “ném đá” khi diện một bộ trang phục khoe cơ thể quá lố. Không chỉ hở toàn bộ lưng trần mà một bên của chiếc váy cũng được khoét sâu lên tận vòng 3. Chưa hết, năm 2017 sau khi "làm loạn" tại Đêm hội chân dài 10, Ngọc Trinh cho "ra lò" bộ ảnh mới với phong cách "Nữ sát thủ gợi cảm". Trong những thiết kế cut-out pha xuyên thấu, làn da mịn màng không tỳ vết của "nữ hoàng nội y" trở nên nổi bật khiến nhiều người phải đỏ mặt. Tối 24/6/2018, tại show diễn "Into The Dark" tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Ngọc Trinh thu hút hơn với váy xuyên thấu. Tuy nhiên, bộ trang phục này được đánh giá kín đáo hơn so với bộ cánh mà Ngọc Trinh xuất hiện tại LHP Cannes 2019. Ở một event khác, Ngọc Trinh cũng xuất hiện với bộ váy khá "nóng bỏng" khi vòng 3 của cô nàng bị ánh đèn flash của các nhiếp ảnh gia vô tình đánh vào, tạo nên sự cố hy hữu. Bên cạnh đó, lỗi trang phục ở bộ trang phục của Ngọc Trinh đó là chiếc váy xuyên thấu chưa được cắt phần tag.

Mới đây, những hình ảnh Ngọc Trinh ăn mặc phản cảm xuất hiện trên thảm đỏ của LHP Cannes trở thành câu chuyện bàn tán của CĐM. Cụ thể, "nữ hoàng nội y" đã diện chiếc váy ren cắt xẻ táo bạo khiến những người xung quanh phải ngoái lại nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Sự cố ăn mặc phản cảm tại LHP Cannes không phải là lần đầu Ngọc Trinh trình diễn những bộ trang phục khoe da thịt khiến nhiều người phải bàn tán. Trước đó, tham gia nhận giải thưởng Nghệ sĩ trẻ Châu Á xuất sắc tại Hàn Quốc ngày 26/11, Ngọc Trinh bị nhiều khán giả Việt Nam “ném đá” khi diện một bộ trang phục khoe cơ thể quá lố. Không chỉ hở toàn bộ lưng trần mà một bên của chiếc váy cũng được khoét sâu lên tận vòng 3. Chưa hết, năm 2017 sau khi "làm loạn" tại Đêm hội chân dài 10, Ngọc Trinh cho "ra lò" bộ ảnh mới với phong cách "Nữ sát thủ gợi cảm". Trong những thiết kế cut-out pha xuyên thấu, làn da mịn màng không tỳ vết của "nữ hoàng nội y" trở nên nổi bật khiến nhiều người phải đỏ mặt. Tối 24/6/2018, tại show diễn "Into The Dark" tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Ngọc Trinh thu hút hơn với váy xuyên thấu. Tuy nhiên, bộ trang phục này được đánh giá kín đáo hơn so với bộ cánh mà Ngọc Trinh xuất hiện tại LHP Cannes 2019. Ở một event khác, Ngọc Trinh cũng xuất hiện với bộ váy khá "nóng bỏng" khi vòng 3 của cô nàng bị ánh đèn flash của các nhiếp ảnh gia vô tình đánh vào, tạo nên sự cố hy hữu. Bên cạnh đó, lỗi trang phục ở bộ trang phục của Ngọc Trinh đó là chiếc váy xuyên thấu chưa được cắt phần tag.