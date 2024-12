Ngô khoai nướng: Món ăn đường phố “cháy hàng” dịp đông về

Khi tiết trời chuyển lạnh, hương thơm lừng của ngô khoai nướng bốc lên nghi ngút khói, trở thành một bản tình ca mùa đông khó cưỡng. Mỗi bắp ngô vàng óng, mỗi củ khoai tím than đều mang trong mình một hương vị ngọt ngào, ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Vị ngọt bùi của ngô, vị bùi béo của khoai, hòa quyện cùng mùi thơm của than củi tạo nên một hương vị khó cưỡng. Trong tiết trời lạnh giá, một bắp ngô nóng hổi, một củ khoai nướng thơm lừng sẽ giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng. Hà Nội mùa đông, ngõ ngách nào cũng rực lửa. Những bếp than hồng bập bùng, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của ngô khoai nướng, vẽ nên một bức tranh đường phố ấm áp. Dọc các tuyến phố Tây Sơn, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Lương Bằng, hình ảnh những gánh hàng rong giản dị với ngô khoai nướng nghi ngút khói trở nên quen thuộc. Khách hàng ngồi quây quần bên bếp lửa, vừa thưởng thức món ăn nóng hổi, vừa trò chuyện rôm rả. Rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cặp đôi mùa đông cũng chọn các hàng ngô nướng làm chốn hẹn hò. Mỗi bắp ngô có giá khoảng 10.000-15.000 đồng, khoai nướng có giá khoảng 80.000/kg, tính ra mỗi củ khoảng trên dưới 20.000 đồng. Những năm gần đây, không chỉ ngô nướng đơn thuần mà nhiều loại ngô nướng sốt cay, sốt bơ được du nhập từ miền Trung cũng được các bạn trẻ yêu thích. Ngô nướng tẩm hành chỉ nhìn thôi cũng khiến người xem phải xuyến xao. Ngô khoai nướng dễ ăn, không kén người thưởng thức. Người bán cũng không cần quá nhiều nguyên liệu và dụng cụ phức tạp. Mỗi khi màn đêm buông xuống, những gánh hàng rong với những bếp lửa hồng lại tấp nập khách qua lại.

Khi tiết trời chuyển lạnh, hương thơm lừng của ngô khoai nướng bốc lên nghi ngút khói, trở thành một bản tình ca mùa đông khó cưỡng. Mỗi bắp ngô vàng óng, mỗi củ khoai tím than đều mang trong mình một hương vị ngọt ngào, ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông. Vị ngọt bùi của ngô, vị bùi béo của khoai, hòa quyện cùng mùi thơm của than củi tạo nên một hương vị khó cưỡng. Trong tiết trời lạnh giá, một bắp ngô nóng hổi, một củ khoai nướng thơm lừng sẽ giúp cơ thể ấm lên nhanh chóng. Hà Nội mùa đông, ngõ ngách nào cũng rực lửa. Những bếp than hồng bập bùng, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của ngô khoai nướng, vẽ nên một bức tranh đường phố ấm áp. Dọc các tuyến phố Tây Sơn, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Lương Bằng, hình ảnh những gánh hàng rong giản dị với ngô khoai nướng nghi ngút khói trở nên quen thuộc. Khách hàng ngồi quây quần bên bếp lửa, vừa thưởng thức món ăn nóng hổi, vừa trò chuyện rôm rả. Rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các cặp đôi mùa đông cũng chọn các hàng ngô nướng làm chốn hẹn hò. Mỗi bắp ngô có giá khoảng 10.000-15.000 đồng, khoai nướng có giá khoảng 80.000/kg, tính ra mỗi củ khoảng trên dưới 20.000 đồng. Những năm gần đây, không chỉ ngô nướng đơn thuần mà nhiều loại ngô nướng sốt cay, sốt bơ được du nhập từ miền Trung cũng được các bạn trẻ yêu thích. Ngô nướng tẩm hành chỉ nhìn thôi cũng khiến người xem phải xuyến xao. Ngô khoai nướng dễ ăn, không kén người thưởng thức. Người bán cũng không cần quá nhiều nguyên liệu và dụng cụ phức tạp. Mỗi khi màn đêm buông xuống, những gánh hàng rong với những bếp lửa hồng lại tấp nập khách qua lại.