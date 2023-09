Nghi vấn liên quan đến đường dây 200 triệu, MC Thanh Thanh Huyền nói gì?

Mấy ngày qua, nữ MC Thanh Thanh Huyền bất ngờ bị công chúng đem ra bàn luận bởi tên viết tắt của cô trùng với tên một hoa hậu bị bắt vì “bán dâm” giá 200 triệu đồng. Trên trang cá nhân, Thanh Thanh Huyền đăng tải hình ảnh cô mặc một chiếc đầm màu trắng, tham gia một sự kiện có rất nhiều người. Cùng với đó, nữ MC để lại dòng trạng thái gửi đến khán giả: “Hãy đọc báo để cập nhật nhưng thông tin chính xác nhất về T.T.H. Huyền còn đang bận đi làm MC và cống hiến cho khán giả. Ét ô ét”. Ngoài ra, Thanh Thanh Huyền còn chia sẻ thêm: "Hãy tìm hiểu trước khi bị xem là tối cổ nha! Ngay lúc Huyền đang cần mẫn đi làm MC, thì những người không cập nhật kĩ tin tức, bình luận những thông tin sai lệch trên TikTok của Huyền... Mấy bạn đó để lại số điện thoại, địa chỉ mình báo chính quyền một lượt. Làm như vậy không những trả giá cho pháp luật, mà còn bị nghiệp quật đó. Huyền sẽ không xóa bất kì bình luận nào, vì những người thiếu văn hóa và kiến thức đó phải để tất cả thấy mặt! SOS", nữ MC lên tiếng. Là một người luôn muốn hình ảnh của mình thật đẹp trước khán giả, Thanh Thanh Huyền đã bảo vệ danh dự của mình bằng cách tổng hợp lại những bình luận tiêu cực, ám chỉ cô chính là hoa hậu đi “bán hoa”. Đây chính là những bằng chứng mà cô có thể gửi đến công an để phạt những người cố tình đưa sai thông tin. "Hiện tại có những bạn này! Công an mạng có thể tìm ra các bạn là ai. Mọi người xem thấy ai bình luận sai lệch nữa, thì chụp ảnh màn hình lại nhắn tin cho Huyền. Huyền báo luôn một lượt, bằng chứng để nhận quả báo sau này! Tháng mới chúc cả nhà may mắn và an yên. Một lần nữa hãy cập nhật kỹ về T.T.H (PV - tên viết tắt của hoa hậu bán dâm)", Thanh Thanh Huyền nêu rõ. Phía nữ MC hiện tại cũng chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo những cư dân mạng đưa tin, bình luận sai sự thật. Nếu sự việc bị đẩy đi quá xa mới có biện pháp xử lý mạnh mẽ hơn. “Việc viết tắt tên hoa hậu bị phát hiện bán dâm khiến người ngoài cuộc bị vô tình hiểu lầm. May mắn lúc đó Huyền cũng đang đi dẫn chương trình. Đây cũng là lần thứ hai Huyền bị vướng vào tin đồn không đúng sự thật. Thêm vào đó, do mình đánh giá tác động của tin đồn gây ảnh hưởng lớn hay không mà có những biện pháp xử lý phù hợp”, đại diện của nữ MC nói rõ thêm. Thanh Thanh Huyền tên đầy đủ là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, sinh năm 1996, quê tại Khánh Hòa. Cô được biết đến với vai trò MC song ngữ và từng đạt thành tích ở một số cuộc thi sắc đẹp như: Miss Charm VietNam 2023, Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015...

