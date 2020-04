Nghỉ tránh dịch, nữ nhà văn trổ tài may váy bằng bạt gây sốt

Hai tuần qua thực hiện lệnh giãn cách xã hội khiến không ít người cảm thấy buồn chán. Vốn là người thích đi đây đó, nữ nhà văn trẻ Lê Thanh Ngân - tác giả cuốn tiểu thuyết "Bởi Hà Nội có anh" khó tránh khỏi những lúc bí bách như nhiều người. Thay vì kêu ca như số đông, nhà văn trẻ tên Thanh Ngân đã nảy ra ý tưởng vô cùng phá cách đó là thiết kế thời trang. Theo cô, đây là một quyết định lần mò may váy bằng chất liệu đặc biệt đó là tấm bạt. Theo chia sẻ của Thanh Ngân, trước đây cô là người rất ghét, làm rất dở các công việc liên quan đến may vá. Nhưng chẳng hề gì, thời gian giãn cách xã hội là cơ hội để thử những gì chưa thử, làm những gì chưa làm và từ đó cô bắt tay vào công cuộc "thiết kế thời trang". Nữ nhà văn trẻ miệt mài ngồi cắt vẽ, khâu vá suốt mấy ngày trời, tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Thậm chí, để làm ra bộ sưu tập độc nhất vô nhị này, cô nàng còn hài hước chia sẻ mình đã phải đi lòng vòng hết trong nhà lại ra chuồng gà để lấy cảm hứng sáng tác. Điều bất ngờ nhất là những thiết kế chất như nước cất này của Ngân được hoàn thiện bằng 16 mét vuông bạt che trong vẻn vẹn 5 ngày. Ngân cũng tỉ mỉ làm từ trang phục đến mũ, túi và make-up để làm điểm nhấn cho những trang phục do tự tay mình thiết kế. Cùng ngắm bộ sưu tập thời trang mà cô nàng đã đặt cho cái tên cũng khá mĩ miều "bộ sưu tập Xuân - Hè 2020 mang tên "Thân thể bị cách ly - tâm hồn thì phân ly" của nhà văn trẻ Lê Thanh Ngân. Để cho ra đời bộ sưu tập này, Ngân có sự hỗ trợ của mẹ và em gái. Sau khi bộ ảnh may váy từ vải bạt của Thanh Ngân được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Đa phần đều thích thú vì ý tưởng mới mẻ của nữ nhà văn, đồng thời khen ngợi thần thái sang chảnh của Ngân trong những bộ cánh... rẻ tiền. Bộ váy Thủy thủ Mặt trăng là tác phẩm tạo nên điểm nhấn trong bộ sưu tầm thời trang mùa dịch COVID-19 của nữ nhà văn trẻ Lê Thanh Ngân. Mời quý độc giả xem video: 10 mẹo vặt may vá hữu ích cho quần áo bạn nên biết - Nguồn: Youtube

