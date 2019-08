Xôn xao chiếc áo cưới của cô dâu Việt tại Nhật khiến dân tình "phục sát đất"

Với các cô dâu, ngày mặc lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi có ý nghĩa đặc biệt. Chính vì thế, từng có cô gái tự tay may chiếc váy trắng khiến hôn lễ của mình thêm phần khó quên, điển hình mới nhất là cô bạn có tên Hứa Đặng Thanh Trúc. Hứa Đặng Thanh Trúc (nickname Katy Hua) là cô gái đến từ TP HCM, hiện sinh sống và làm việc cùng chồng tại Nhật Bản. Trên trang cá nhân, cô bạn này chia sẻ bài đăng về chuyện bản thân từng dành ra 3 tháng tự may váy cưới. Thanh Trúc cho biết, để tự may váy cưới, cô bạn chọn vải, lên từng đường kim mũi chỉ và cho ra đời chiếc váy cưới trắng DIY đặc biệt. Chiếc váy cưới tự may của Thanh Trúc có thể không bồng bềnh, xịn như các nhà thiết kế nhưng trong mắt nhiều người, Trúc trên trở thành cô dâu khéo tay nhất. Sau khi bài viết khoe váy cưới tự may của Thanh Trúc được chia sẻ đã nhận được hơn 10K thích và bình luận. Ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ cô dâu Việt tại Nhật và không quên chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới. Tìm hiểu thêm về cô dâu Việt tự may váy cưới - Thanh Trúc, thực tế cô bạn đã cưới được 1 năm nhưng thời gian gần đây mới quyết định khoe thành quả tự may váy. Bên cạnh đó, Thanh Trúc cũng cho biết cô chưa từng học qua lớp may vá chính quy nào nhưng do may mắn được tiếp xúc với máy may từ bé, lại thích làm đồ handmade nên không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Tổng chi phí hoàn thiện chiếc váy cưới của Thành Trúc khoảng 5 triệu đồng. Việc may váy cưới đối với Trúc là 1 kinh nghiệm hết sức thú vị nhưng không kém phần liều lĩnh. Thành phẩm tuy không đẹp như thuê nhưng cô bạn thấy vui vì nó là độc nhất và phù hợp với bản thân. Chồng Nhật của Trúc cũng rất ngạc nhiên khi thấy thành phẩm của vợ. Thậm chí, anh chàng còn chụp hình và khoe với bạn.

