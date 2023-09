Nghỉ dưỡng cùng Văn Hậu, Doãn Hải My xả kho ảnh “cực cháy“

Nhắc đến cặp đôi Đoãn Văn Hậu và Doãn Hải My, cư dân mạng sẽ nghĩ ngay đến một couple trai tài gái sắc của làng bóng đá Việt. Sau những trận đấu căng thẳng, hiện tại Đoàn Văn Hậu chưa bình phục chấn thương gót chân. Tranh thủ thời gian trước khi mùa giải mới khởi tranh, Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My đi Nha Trang nghỉ dưỡng. Nhân dịp nghỉ dưỡng cùng bạn trai, bạn gái Đoàn Văn Hậu tranh thủ chia sẻ loạt khoảnh khắc diện bikini, tạo dáng xinh đẹp ai nhìn cũng bị hớp hồn. Người đẹp cẩn thận mặc thêm áo khoác dạng lưới ở ngoài nhưng vẫn nhận về nhiều lời khen ngợi. Doãn Hải My còn đặc biệt nhấn mạnh, những bức ảnh chụp hoàn toàn tự nhiên, không cần dùng filter. Bên dưới bộ ảnh, Văn Hậu để lại bình luận khen bạn gái mình "xinh quá". Không cần chỉnh sửa quá nhiều, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn rất xinh đẹp. Với vóc dáng đẹp “không lối thoát”, bạn gái của Văn Hậu rất tự tin khi diện những bộ bikini với các kiểu dáng khác nhau. Cặp đôi nghỉ dưỡng ở một resort cao cấp tại thành phố biển. Cả hai không ngừng chia sẻ lên story cảnh sắc nơi đây. Những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân ở cùng một địa điểm và thời gian cho thấy cả hai đang ở cạnh nhau. Cứ sau mỗi chuyến du lịch ở biển, Hải My lại tung ra một bộ ảnh mới khiến cư dân mạng phát sốt. Hải My gây ấn tượng với người hâm mộ nhờ nhan sắc khả ái, từng dự thi Hoa hậu và lọt vào Top 10. Bên cạnh vẻ bề ngoài, Doãn Hải My còn có chứng chỉ Ielts 7.5, biết tiếng Trung và có nhiều thành tích tốt trong 4 năm theo học Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: FBNV

