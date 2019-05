Ngẩn ngơ vẻ đẹp như hoa của nữ sinh Bình Dương trong áo dài

Chỉ đơn giản là diện áo dài trắng, xoã tóc và cài hoa, nhưng nữ sinh này đã thu hút nhiều ánh nhìn vì vẻ dịu dàng và nụ cười hiền lành, toả nắng của mình. Được biết, cô gái trong ảnh tên là Hoàng Yến, sinh năm 2002, hiện đang học lớp 11 tại THCS - THPT Nguyễn Khuyến (Bình Dương). Cô chia sẻ, bộ ảnh áo dài này chụp không nhân dịp gì đặc biệt cả, chỉ là ”çhụp ké”' kỷ yếu của các anh chị 12 trong trường thôi. Ngoài việc lưu truyền nội bộ trong trường, thì Hoàng Yến đăng vài tấm lên FB cho vui, không ngờ lại được yêu thích đến vậy. Hoàng Yến theo học nội trú, nên một tháng mới về nhà một lần. Thời gian đầu cô rất nhớ nhà, nhưng sau này cũng quen. Ước mơ sau này của cô là được vào trường Ngoại Thương và làm những công việc liên quan đến chụp ảnh, đóng phim… Một trong số những cô bạn chứng minh con gái Việt mặc áo dài sẽ xinh nhất là Dương Thu Giang (Sinh năm 2000 tại Bắc Ninh). Những tấm ảnh Thu Giang mặc áo dài trong ngày đầu đi học, đã thu hút tới 23k lượt like trên một diễn đàn mạng. Cô bạn có dáng người nhỏ nhắn, vai thon thả. Khuôn mặt Trang dù không trang điểm cầu kì vẫn gây được thiện cảm bởi sự hài hòa, cân đối. Nhờ bức ảnh diện áo dài xinh đẹp, Trang nổi tiếng sau một đêm. Cư dân mạng dành cho cô nàng rất nhiều lời bình luận có cánh như: "Ôi cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi", "hẳn cô bạn này là tình đầu đơn phương của rất nhiều bạn nam trong trường đây". Nếu từng xem "Cô gái năm ấy chúng ta từng theo đuổi" (tên khác: You are the apple of my eye), thì chắc chắn bạn sẽ liên tưởng ngay đến cô bạn Thẩm Giai Nghi trong lần đầu nhìn thấy bức ảnh nữ sinh này. Góc nghiêng của Phan Hoàng Minh Châu (SN 2002, đang sống tại thị xã Hương Trà, Huế) khiến nhiều người ngẩn ngơ vì quá xinh đẹp. Bức ảnh khoe vẻ đẹp thanh thuần của người con gái Huế trong chiếc áo dài trắng đã hút hơn 14.000 like trên MXH.

