Ngân 98 tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ tiết lộ lý do ngã ngửa

Mới đây, Ngân 98 một lần nữa gây xôn xao với phát ngôn liên quan đến câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nàng tiết lộ sẽ tiếp tục “dao kéo” cơ thể để thay đổi diện mạo mới hơn. Thông báo này của Ngân 98 khiến cư dân mạng ngỡ ngàng, bởi vốn dĩ ngoại hình hiện tại của cô đã quá đẹp nên việc tiếp tục thẩm mỹ là không cần thiết. Trước loạt thắc mắc, người đẹp thị phi đã thẳng thắn tiết lộ lý do khiến ai cũng ngả ngửa. Theo đó, lý do mà Ngân 98 đưa ra đó là không muốn bị gọi là “tướng phu thê” với bạn trai Lương Bằng Quang. Hot girl đến từ Bình Định không thích việc bị so sánh nhan sắc với bạn trai, người đẹp muốn có vẻ ngoài độc lập và không muốn có nét tương đồng với bất kỳ ai. Phát ngôn của Ngân 98 đã lập tức tạo ra tranh cãi trong dư luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, việc cô muốn thay đổi diện mạo để không bị gọi là "tướng phu thê" là hơi thiếu tôn trọng bạn trai. Họ nhận định vẻ ngoài giống nhau là điều bình thường trong một mối quan hệ lâu dài và không cần thiết phải thay đổi vì điều đó. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ quyết định của Ngân 98 với lý do, cơ thể là của cô và cô có quyền tự quyết định về việc nên phẫu thuật thẩm mỹ tiếp hay không. Những người ủng hộ lý do của Ngân 98 tin rằng, nếu việc thay đổi diện mạo giúp người đẹp cảm thấy tự tin hơn và thoải mái hơn, thì đó là quyết định đúng đắn và đáng được tôn trọng. Đây không phải là lần đầu tiên Ngân 98 thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, cô đã từng trải qua nhiều lần chỉnh sửa để cải thiện ngoại hình. Những ca phẫu thuật của cô bao gồm nâng ngực, sửa mũi, cắt mí mắt và nhiều thủ thuật làm đẹp khác. Việc phẫu thuật thẩm mỹ đã giúp Ngân 98 có được vẻ ngoài như mong muốn và tăng thêm sự tự tin trong cuộc sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, nó cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều và chỉ trích từ dư luận.

