Ngắm dàn WAGs Việt Nam lên đồ khi về nhà chồng

Nàng WAGs Doãn Hải My vừa có tết đầu tiên làm dâu nhà chồng. Trên trang cá nhân nàng hot girl Hà thành này liên tục cập nhật những trạng thái khi ăn tết cùng gia đình Đoàn Văn Hậu. Đặc biệt top 10 hoa hậu Việt Nam còn được khen ngợi hết lời vì cư xử khéo léo. Dù được mệnh danh là tiểu thư Hà thành con nhà giàu nhưng khi về quê Hải My lại hóa cô gái đảm đang ăn mặc giản dị rửa bát. Cô nàng cũng được khen vì lễ phép và có mối quan hệ cực tốt với chị dâu. Qua những ảnh mà Văn Hậu chia sẻ có thể thấy hậu vệ sinh năm 1999 hãnh diện ra mặt khi có một người vợ giỏi giang và biết cư xử như Doãn Hải My. Giống như Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền cũng có lần đầu về nhà chồng ăn tết. Tiền vệ Quang Hải thoải mái hé lộ những khoảnh khắc gia đình từ đêm giao thừa tới mùng 1, mùng 2. Chu Thanh Huyền diện áo dài xinh đẹp, còn được bố mẹ chồng lì xì đầu năm. Thế nhưng mới đây cô nàng lại vướng vào thị phi khi bị dân mạng cho rằng không lễ phép với mẹ chồng. Cụ thể trong một khoảnh khắc thoáng qua, cư dân mạng đã để ý thấy cô dâu mới Chu Thanh Huyền cầm cốc bằng một tay khi cụng ly cùng mẹ chồng là bà Dương Thị Cúc. Dianka vừa cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng đón một cái tết ấm áp ở Thanh Hóa. Đây không phải lần đầu tiên nàng dâu Tây này về nhà chồng nhưng mỗi lần xuất hiện nàng WAG lại được thêm phần yêu mến. Nàng mẫu tây và mẹ nhanh chóng hòa nhập khi ăn Tết cùng gia đình Bùi Tiến Dũng. Dianka gây chú ý khi diện trang phục truyền thống của người Mường, tóc búi cao, thắt khăn theo đúng quy chuẩn. Không những vậy vừa mới về nhà chồng Dianka đã cùng Tiến Dũng gói nem chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa đêm 30 tết. Nàng WAG chăm chỉ và dễ thương như vậy bảo sao Tiến Dũng lại yêu say đắm. Kỳ Hân - vợ Mạc Hồng Quân dù được biết đến là một siêu mẫu, cuộc sống sang chảnh nhưng khi về nhà chồng cô nàng lại khác hẳn. Bản than Kỳ Hân từng chia sẻ rất thích khoảnh khắc quầy quần bên gia đình. Cô nàng được nhà chồng khen ngợi khi tự tay chuẩn bị mọi thứ từ gói bánh chưng đến nấu ăn, dọn dẹp và trang trí nhà cửa.

