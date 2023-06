Netizen xôn xao bún đậu mắm tôm bán trên vỉa hè New York

Cùng với bún chả, bún đậu mắm tôm cũng là món ngon Hà Nội làm xiêu lòng các tín đồ ẩm thực. Ảnh: Internet Không chỉ là một món ăn, bún đậu mắm tôm còn mang đậm nét văn hóa, gắn liền với lối sống và phong cách ẩm thực rất đỗi bình dị của người Việt. Ảnh: Internet Mới đây, loạt hình ảnh về một quán bún đậu mắm tôm vỉa hè được bày bán tại New York đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ảnh: Fanpage Chửi Thuê Theo đó, khách ngồi ăn trên ghế nhựa, thưởng thức mẹt bún có mắm tôm "dậy mùi" đặc trưng. Không chỉ khách Việt, nhiều khách Tây cũng thích thú thưởng thức món ăn này. Ảnh: Fanpage Chửi Thuê Hình ảnh hết sức dân giã chỉ xuất hiện tại Việt Nam nay vươn tầm quốc tế đã trở thành tâm điểm của cư dân mạng, hầu hết đều thích thú trước hình ảnh này. Ảnh: Fanpage Chửi Thuê Một số người tò mò nhưng không khỏi tự hào rằng, món ăn Việt Nam đã vươn tầm quốc tế và nhận được nhiều sự yêu thích. Ảnh: Fanpage Chửi Thuê Được biết quầy bún đậu mắm tôm trên là của chị Nhung Đào (35 tuổi) và chồng là anh Jerald Head (31 tuổi). Sau khi kết hôn, chị cùng chồng đến New York sinh sống. Ảnh: Fanpage Chửi Thuê Do cả hai có cùng sở thích ăn bún đậu mắm tôm nên mới quyết định bán hàng tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Mắm tôm được gửi từ Thanh Hoá sang, cốm cũng được vợ chồng chị đặc biệt đặt hàng ở Hà Nội. Món bún đậu mắm tôm không hề gia giảm gia vị cho phù hợp với người phương Tây mà vẫn giữ nguyên nét đặc trưng của món ăn truyền thống Việt Nam. Ảnh: Fanpage Chửi Thuê Được biết, mẹt bún đậu tại đây thông thường có giá 14 USD (khoảng 320.000 đồng), bún đậu đặc biệt có giá 32 USD (hơn 750.000 đồng). Ảnh: Nico Schinco/The New York Times

