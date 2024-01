Netizen truy tìm danh tính tữ thần cam thường vài giây đẹp rực rỡ

Chẳng váy vóc lồng lộn, trang điểm cầu kì nhưng cô gái mới đây được netizen truyền tay nhau những bức ảnh thông qua cam thường lại cực giản dị nhưng thần tái toát lên lại chuẩn vẻ nữ thần. Cụ thể, những bức ảnh tại show diễn Spring - Summer 2024 của Dior trong khuôn khổ Paris Haute Couture đã chính thức được diễn ra với sự tham gia của nhiều mỹ nhân, đại sứ thương hiệu nổi tiếng. Nhưng người ta lại chú ý đến một cô gái đến từ Hàn Quốc với ngoại hình sắc sảo và thần thái đầy thu hút. Theo tìm hiểu, nữ chính của những bức ảnh trên là Han So Hee, nữ diễn viên sinh năm 1994 đến từ Hàn Quốc. Video vài giây nóng bỏng của Han So Hee khi dừng lại ký tặng người hâm mộ đã gây bão trên mạng xã hội, nhận được lượng like share siêu khủng. Nữ diễn viên sinh năm 1994 không ngần ngại ngậm nắp bút để đỡ vướng bận tay. Cử chỉ phóng khoáng, tự nhiên của Han So Hee khiến fan "đổ" rần rần, còn vẻ đẹp quyến rũ của mỹ nhân Gyeongsang Creatures tỏa sáng ngay cả trong video cam thường không chỉnh sửa. Trên các hội nhóm mê gái đẹp trên MXH, nhiều người để lại bình luận Han So Hee khiến fan phải trầm trồ khi đẹp lấn át cả nữ diễn viên đình đám Natalie Portman và "búp bê nước Mỹ" Anya Taylor-Joy. Cận cảnh gương mặt cực phẩm của Han So Hee. Ở Kbiz có rất nhiều người đẹp, nhưng Han So Hee nổi tiếng nhờ nét đẹp sắc sảo, cá tính và nổi loạn rất riêng Bên cạnh nhan sắc đỉnh của chóp, Han So Hee còn cực thân thiện khi sẵn sàng giao lưu với fan trước khi vào thảm đỏ chụp ảnh. Han So Hee biến từng khoảnh khắc dự sự kiện trở thành tác phẩm nghệ thuật Đôi môi đỏ cổ điển, mái tóc đen hơi rối càng khiến Han So Hee thêm phần gợi cảm.

