Netizen tiếc nuối “cây mít an toàn nhất Việt Nam” đổ vì bão Yagi

Cơn bão Yagi đi qua để lại khung cảnh tan hoang ở nhiều tuyến đường, khi hàng loạt cây xanh đều đổ rạp, gãy cành vì sức gió quá mạnh. Đến cả cây mít từng được mệnh danh "an toàn nhất Việt Nam" cũng không thể chống chọi lại với thiên tai. Nhiều người tiếc nuối chia sẻ lại hình ảnh cây mít đã đổ vì bão. Cây tuy chưa bị bật gốc nhưng đã đổ nghiên hẳn sang phía đường vì sức gió quá lớn. Cây mít sau đó đã được công ty cây xanh Hà Nội cắt cành, dọn dẹp những cành gãy. Nhiều netizen bày tỏ: "Cây mít an toàn nhất còn bị ngã thế này rồi", "ôi cây mít gần cơ quan mình, ngày nào đi qua cũng ngắm, thế là từ giờ không được ngắm nữa rồi". Tuy nhiên, phần gốc cây không bật lên, vì vậy nhiều người vẫn hi vọng rằng cây sẽ có thể đâm chồi, nảy lộc, kiên cường sống tiếp. Vào năm 2020, cây mít này bỗng nhiên nổi tiếng khi có hai quả mít an toàn nhất Việt Nam. Cây mít nằm trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (đường Kim Mã, Hà Nội) và đã có tuổi thọ khá lâu năm. Sở dĩ nhiều người gọi vui đây là "cây mít an toàn nhất Việt Nam" hay "cây mít an toàn nhất Hà Nội" bởi vì ngay bên cạnh cây mít là bốt trực 24/7. Nhiều người cho rằng dù mít có chín cũng chẳng ai dám lại gần để trộm hái. Mỗi năm cây mít vẫn cho 1-2 quả, quả mít có kích thước khá lớn. Những hình ảnh giờ chỉ còn là kỉ niệm. (Ảnh: Facebook)

