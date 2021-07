Netizen sửng sốt với cây mít nhiều quả bậc nhất Việt Nam

Những loại cây trái mọc "dị biệt", khác thường luôn là chủ đề bàn tán xôn xao trên MXH. Gần đây nhất là cây mít "cổ thụ" cho nhiều quả bậc nhất Việt Nam Cụ thể, trong group nọ xuất hiện bài đăng khoe cây mít "cổ thụ" khiến ai cũng lác mắt. Chàng trai chia sẻ nhà mình không có gì, chỉ có được cây mít thế này thôi. Xem ảnh, có thể thấy cảnh những quả mít to bự mọc kín từ thân lên đến tận ngọn trên cao. Những cây mít sai trĩu quả ở Việt Nam thì không thiếu, nhưng cho nhiều trái đến thế này thì quả là lần đầu mới thấy. Thậm chí, vì quá khó tin mà một bạn đã bình luận cho rằng thanh niên kia "ghép ảnh lộ quá, nhưng mà nhìn vẫn khoái". Ngay lập tức, một cô gái khác cho rằng ngoài đời vẫn có nhiều cây mít cho quả trĩu cành y như thế. Chưa biết thực hư bức ảnh ra sao nhưng xem xong cảnh này, cư dân mạng ai cũng trầm trồ bởi độ sai quả cây mít trên. "Nhìn mấy quả ở trên cao mà hãi, tưởng tượng đang đi ngang mà nó rụng xuống một phát thì…" hay "Ước gì có con chim bay tới ăn quả mít rồi kêu gia chủ may túi ba gang. Lúc đó tha hồ giàu to!"... là những bình luận dân mạng để lại dưới màn khoe cây mít "cổ thụ" trĩu quả. Cảnh tượng khiến dân mạng không tin vào mắt mình. Những cây mít trĩu quả gây xôn xao trong một group Facebook Mỗi lần xuất hiện những cây mít sai quả lại được netizen bàn tán xôn xao.

