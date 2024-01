Netizen soi bạn gái giấu mặt của JVevermind, body nóng bỏng tay

Là một trong những hot vlogger đời đầu, JVevermind sở hữu lượng người hâm mộ “khủng” trên MXH. Sau một thời gian dài vắng bóng, gần đây, anh chàng này trở lại với loạt clip mới và vẫn giữ vững phong độ của một “huyền thoại” vlogger. Dù tần suất ra video không quá đều đặn song chỉ cần xuất hiện, hot vlogger đời đầu vẫn thu hút được nhiều sự chú ý cùng những lời khen từ cư dân mạng. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của mình, JVevermind công khai đăng ảnh cùng bạn gái. Bức hình nhanh chóng nhận lượt tương tác “chóng mặt” bởi từ trước đến nay, am YouTuber vốn là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. JVevermind thậm chí còn không cập nhật quá nhiều về cuộc sống đời thường do vậy việc đăng hình cùng người yêu khiến netizen bày tỏ sự bất ngờ. Dẫu vậy, JV vẫn khéo léo chọn khung hình che mặt bạn gái, chỉ khoe trọn body nóng bỏng của người đẹp. Nhiều người nhận xét, dù không nhìn rõ nhan sắc nhưng ngoại hình của cả hai trông rất đẹp đôi. Bên cạnh đó, vóc dáng quyến rũ của bạn gái JV cũng nhận không ngớt lời khen từ dân mạng. Được biết đây là lần thứ 2 JVevermind đăng hình cùng người yêu. Trước đó vào năm 2020, nhân dịp lễ tình nhân, anh cũng từng post khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái. Hiện tại, đây là 2 bức hình duy nhất chụp cùng người yêu xuất hiện trên trang cá nhân của nam vlogger. Chính vì vậy, nhiều người đoán cặp đôi đã có một chuyện tình lâu năm và hi vọng sẽ sớm công khai vào thời gian tới.

