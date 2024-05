Xoài Non nghi vấn trục trặc Xemesis, muốn có con từ lâu không được

Xuất hiện trong những phiên livestream gần đây, Xoài Non lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi, không còn vui vẻ, năng lượng như trước. Không những thế, dân tình còn “soi” ra Xemesis (Nghiêm Hiếu, SN 1989) không còn follow bà xã trên Instagram. Điều này khiến netizen không khỏi đồn đoán cặp đôi đang gặp trục trặc hôn nhân. Cô nàng được trang điểm kỹ lưỡng, tuy nhiên từ ánh mắt nhiều người cho rằng Xoài Non đang trong trạng thái tinh thần không hề ổn. Dù sau đó, Xemesis đã follow lại vợ, thế nhưng nhiều fan của cô nàng vẫn “đứng ngồi không yên”, bày tỏ sự lo lắng, tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra với Xoài Non và Xemesis. Nhiều người đã nhớ lại ngày xưa, có một lần trên story của mình, Xoài Non từng chia sẻ cô và chồng có sự tách biệt về kinh tế chứ không phụ thuộc vào nhau. Giữa lúc này, một đoạn clip chia sẻ về chuyện hôn nhân, sinh con của Xoài Non khi tham gia chương trình Sao Đi Làm bất ngờ được cư dân mạng “đào” lại. Theo đó, người đẹp cho hay khi đi khám sức khoẻ, bác sĩ có nói cổ tử cung bị nhỏ, kinh nguyệt không đều nên rụng trứng không đều. Nói về mong muốn của mình, Xoài Non cũng mơ ước gia đình sẽ có cả bé trai, lẫn bé gái, nếu được thì sinh con trai trước để bảo vệ em. Không những thế, người đẹp còn tiết lộ cô từng lên kế hoạch sau khi tổ chức đám cưới sẽ có bầu, có con luôn nhưng mọi chuyện không như dự định. Xâu chuỗi nhiều sự kiện và sự việc, nhiều người cho rằng đó là nguyên nhân dẫn đến việc Xoài Non sa sút dạo gần đây. Tuy nhiên nhiều người cho rằng "không phải người trong cuộc thì không thể biết được chuyện gì đang xảy ra, không nên đoán mò". Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) và Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) là cặp đôi luôn nhận về sự quan tâm từ cư dân mạng. Nếu vợ là hot girl xinh đẹp thì chồng được biết đến là streamer giàu nhất Việt Nam và cả hai đều cực kỳ nổi tiếng trên MXH.

