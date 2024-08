Netizen ngỡ ngàng với diện mạo khác lạ của Ngân 98 sau “dao kéo“

Vào cuối tháng 7/2024, Ngân 98 khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ những hình ảnh cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Trước đó, nhan sắc của Ngân 98 ở thời điểm hiện tại cũng không phải tự nhiên mà đã can thiệp dao kéo. Theo đó, cô nàng cùng bạn trai là Lương Bằng Quang qua Hàn Quốc để thực hiện cuộc "trùng tu". Cô lộ diện với gương mặt sưng phù, chằng chịt băng gạc: "Lại quậy banh cái mặt nữa rồi". Sau khoảng 5 ngày chia sẻ việc đi "dao kéo", Ngân 98 đã chính thức lộ diện trên sóng livestream. Ở thời điểm hiện tại, dù các nét trên gương mặt vẫn còn sưng phù, nhưng cô nàng đã có thể thoải mái nói chuyện, trao đổi cùng người xem trực tiếp. Dễ nhận ra, phần mũi của Ngân đã có sự thay đổi rõ rệt. "Mấy đợt trước tôi cũng có nói đi thẩm mỹ muốn làm sao để nhìn mặt của tôi nét nào ra nét đấy, trông phải đứng tuổi và dữ lên tí xíu. Còn lần này, tôi đi sửa cho nó hiền lại." - Ngân 98 chia sẻ. Nhiều người đã bày tỏ cảm xúc về diện mạo mới của Ngân 98: "Công nhận là có hiền ra so với trước, chắc do nhìn chưa quen thôi", "để thêm một thời gian nữa nhìn chắc sẽ quen hơn". Về việc thoải mái công khai chia sẻ chuyện "dao kéo", cô từng tiết lộ lý do: "Tôi luôn thích chia sẻ mọi thứ về mình cho mọi người biết. Mọi thứ tôi chia sẻ đều là những gì tôi trải nghiệm trong cuộc sống của chính mình". Bên cạnh những lời động viên, một số người khá tiếc nuối với nhan sắc trước đó của cô nàng. Trên trang cá nhân, Ngân 98 vẫn cập nhật những hình ảnh đi diễn trước đây của mình, kèm dòng trạng thái: "Gương mặt mà Ngân đã từ bỏ". Ngân 98 là nữ DJ nổi tiếng dính liền với nhiều tai tiếng trong showbiz Việt. Cô ưa chuộng phong cách gợi cảm, thường xuyên diện đồ cắt xẻ khoe vóc dáng. Cô có mối tình dài lâu bên cạnh nam ca sĩ Lương Bằng Quang. (Ảnh: FBNV)

