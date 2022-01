Netizen bỗng quay lưng với "chính thất" tố nữ TikToker là tiểu tam

Những ngày qua, vụ việc một TikToker nổi tiếng sở hữu 1,8 triệu người theo dõi bị tố giật chồng nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Theo những gì mà chị vợ tố cáo, nữ TikToker này cùng chồng chị thường xuyên thực hiện các clip review sống ảo, du lịch cùng nhau nhưng nói dối vợ là đi công tác. Thậm chí, cô vợ còn phát hiện cả những clip nhạy cảm của cặp đôi. Bên cạnh sự tò mò về "tiểu tam", netizen còn đặc biệt quan tâm, ủng hộ chị vợ trong vụ việc này. Tuy nhiên mới đây, cô nàng bất ngờ bị cư dân mạng "quay xe" vì lý do không ngờ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc chị vợ chụp màn hình kênh tài khoản TikTok của mình và giới thiệu: "Bài hôm qua mình up lên kênh TikTok bị vi phạm tiêu chuẩn mà không biết lí do sao luôn để sửa. Thôi sau khoẻ khoẻ lại mình livestream TikTok ạ". Theo nhiều người bình luận, lý do họ không còn ủng hộ "chính thất" nữa vì hành động đó như là lợi dụng phốt chồng để quảng cáo kênh, có người còn hoài nghi về thông tin cô tố chồng ngoại tình trước đó liệu có thật? Trước những ý kiến trái chiều, chị vợ đã đính chính rằng: "Mình quay TikTok từ lâu rồi chứ không phải bây giờ mới khoe. Cũng kiếm tiền từ tiktok từ lâu rồi. Nên đừng ai nói là mình đang quảng cáo, Facebook mà bị RIP thì mọi người qua bên TikTok giúp mình". Ngoài ra, L.H cũng tâm sự thêm: "Quay TikTok cực lắm, nhất là vừa ôm con, chơi với con, vừa nấu ăn, vừa quay, vừa dựng, vừa lồng tiếng, vừa phải đi làm sáng đến tối ở công ty, nên nghĩ chồng đi quay cho đứa khác phát triển trong khi con không có hộp sữa cũng cay lắm chứ". Trước đó, cô vợ này còn chia sẻ rằng mình trước đây rất hạnh phúc, được xem là hình mẫu của nhiều người, nhưng kể từ khi chị sinh con thì chồng bắt đầu thay đổi. Họ thường xuyên xảy ra tranh cãi, chị vợ thậm chí còn nhiều lần bị đánh đập. Chị vợ trong câu chuyện là người có nhan sắc, được đánh giá chẳng thua kém gì nữ TikToker kia. Dù đã sinh con nhưng cô vợ này vẫn sở hữu một vóc dáng mảnh mai, chiều cao lý tưởng, gương mặt góc cạnh. Trên trang TikTok của mình, cô vợ này chủ yếu làm các clip về review đồ ăn và hướng dẫn cách nấu nướng. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

