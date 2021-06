Netizen báo tin buồn về "quả mít an toàn nhất Việt Nam"

Cách đây tròn 1 năm, cây mít lâu năm trên đường Kim Mã cho 2 quả béo núc trở thành tâm điểm chú ý trên MXH. Điểm đặc biệt, nó được mệnh danh "quả mít an toàn nhất Việt Nam" bởi được bốt trực gác 24/24. Sau 1 năm nổi danh trên MXH, nhiều người ngày ngày đi qua đoạn đường Kim Mã mới đây thông báo "quả mít an toàn nhất Việt Nam" năm nay không ra quả. Cụ thể, trên fanpage quy tụ số đông dân mạng có bài viết với nội dung: "Tin buồn, năm nay cây mít an toàn nhất Việt Nam không ra quả nào..." Ngay sau khi thông báo "cây mít an toàn nhất Việt Nam" không ra quả được đăng tải, nhiều dân mạng để lại bình luận bá đạo. Đa phần netizen đều bày tỏ sự tiếc nuối vì không còn được ngắm nhìn quả mít được canh gác cẩn thận. Trong khi đó, một số dân mạng lại cho rằng việc cây mít không ra quả có thể do thời tiết.. "Tiếc thật, năm nay cây mít an toàn nhất Việt Nam này lại không ra quả. Anh em đi qua lại không có dịp chụp ảnh chung rồi", "Không ra quả cũng tốt, đỡ nhọc các chú cảnh vệ phải để mắt tới những tên "mít tặc""... là những bình luận của dân mạng bình luận. Theo tìm hiểu, "cây mít an toàn nhất Việt Nam" nằm trước trụ sở Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trên mặt đường Kim Mã. Theo một chiến sỹ trực gác, cây mít này thuộc giống mít dai Việt Nam và hoàn toàn có thể ăn được. Năm trước, cây mít cũng cho ra hai quả. Thường thì năm nào cây mít này cũng cho ra quả nhưng cũng chỉ khoảng 2-3 quả/ mùa. Cũng theo các chiến sĩ gác cạnh cây mít cho biết, năm trước đơn vị trực gác cho phép anh em hạ quả mít xuống để liên hoan nhưng do bổ hơi sớm, mít còn xanh nên chưa ăn được. Từ ngày nổi tiếng, "cây mít an toàn nhất Việt Nam" được nhiều người đi qua đoạn đường Kim Mã để ý. Mời độc giả xem video: Tương lai mít Thái: Quả ngọt hay "trái đắng"? - Nguồn: THVL Tổng Hợp

