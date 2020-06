Quả mít an toàn nhất Việt Nam bị "trộm", dân tình bày cách bảo vệ

Thời gian gần đây, người đi đường qua Kim Mã cảm thấy thú vị, bất ngờ với cây mít lâu năm cho 2 quả mít béo núc. Ở trong tình trạng được bảo vệ 24/24, cư dân mạng đùa rằng đây là quả mít an toàn nhất Việt Nam. Trước đó, gần như không ai để ý tới sự tồn tại của cây mít ra quả này cho đến thời gian gần đây. Hai quả mít luôn được cảnh giới 24/7 thực sự là quả mít an toàn nhất Việt Nam như lời đồn. Hai quả mít này bỗng nhiên "nổi tiếng" và được người qua đường để ý nhiều hơn trước. Ở thời điểm đó, hai quả mít này đều chưa chín, vẫn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, chỉ mới đây thôi trên mạng xã hội chuyền tay nhau hình ảnh từ một người đi đường chụp lại, cho thấy hai quả mít "an toàn nhất Việt Nam" đã biến mất từ lúc nào không hay. Dù được các chiến sĩ canh gác 24/24 thế nhưng quả mít vẫn "không cánh mà bay" khiến cư dân mạng hoang mang. Thông tin về sự biến mất của hai quả mít trên vẫn chưa được xác thực, thế nhưng dân tình đã nháo nhào đi tìm đủ mọi cách bảo vệ quả mít của nhà mình khỏi tay kẻ trộm sau thông tin được lan truyền mới đây. Mít là loại qủa phải được trồng rất lâu mới có thể ăn được, vậy nên những người trồng mít đã tìm ra nhiều cách có thể nói là "độc nhất vô nhị" để bảo vệ thành quả trồng trọt của mình. Có người đã mua luôn ổ khoá riêng để niêm phong quả mít nhà mình cùng lồng sắt rất kiên cố. Những quả mít chờ tới ngày chín cũng được gia chủ bao bọc cẩn thận. Dùng khoá đại bự để khoá chặt mít là cách có thể được coi là khá an toàn. Thậm chí, có người còn đóng hẳn lồng kiên cố để bảo vệ cho những quả mít nhà mình, với cách này thì chắc chắn không ai có thể đưa mít đi đâu được. Mời quý độc giả đón xem thêm video 1.001 cách chống trộm trái cây ‘độc nhất vô nhị’ tại Việt Nam - Nguồn: Khám Phá Bí Ẩn

