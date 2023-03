“Nàng thơ” nhà Sơn Tùng M-TP khoe mâm cơm, netizen khen hết lời

Sang năm 2023, ngoài những hình ảnh xinh đẹp của bản thân, Hải Tú bắt đầu có những nội dung mới trên MXH. Đáng kể nhất phải là chuyện cô nàng thường xuyên trổ tài bếp núc, ra dáng người phụ nữ của gia đình. Mới nhất, “nàng thơ” nhà Sơn Tùng M-TP đã đăng tải hình ảnh cơm nhà với những món ăn như sườn non xào sả ớt, canh cua rau đay và trứng chiên ruốc. Các món ăn do hot girl Hải Tú nấu rất đơn giản, có thể bắt gặp ở bất cứ gia đình nào nhưng trông vẫn vô cùng bắt mắt. Ngay lập tức cư dân mạng phát hiện ra điều đặc biệt trong mâm cơm của Hải Tú. Theo thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn, đây đều là những món ăn mà Sơn Tùng yêu thích. Cụ thể, nam ca sĩ gốc Thái Bình nên cực kỳ thích đồ ăn miền Bắc như rau muống xào, canh rau đay, cà, trứng chiên, trứng luộc. Trong những hình ảnh được chia sẻ trước đây, Hải Tú khoe nhiều bữa sáng kiểu châu Âu với bánh mì, trứng, thịt nguội, trứng ốp và salad. Mỗi bữa ăn đều được cô nàng bày biện khá đẹp mắt, đính kèm những icon trái tim khiến cư dân mạng trầm trồ. Cách đây chưa lâu, người hâm mộ lan truyền khoảnh khắc đóng quảng cáo của Hải Tú vào 8 năm trước. Thời điểm này, cô ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, thanh thuần. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, song hot girl 9x vẫn gây thương nhớ bởi ngũ quan hài hòa và làn da trắng mịn màng. Với nhan sắc thơ ngây, người đẹp sinh năm 1997 trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón làm mẫu ảnh. Từ khi "về chung nhà" với Sơn Tùng M-TP, mỹ nhân có nhiều thay đổi về vẻ ngoài. Đặc biệt kể từ sau lùm xùm "trà xanh" và cô phải ở ẩn một thời gian dài. Ngoài ra, sự thay đổi nhan sắc của "gà cưng" Sơn Tùng M-TP được cho là do những ồn ào về chuyện tình ái thời gian qua.

