Nàng thơ của Jack bị soi nhan sắc thật, liệu có khác ảnh mạng?

Nữ chính trong MV “Thiên lý ơi” của Jack trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của netizen bởi visual ngọt ngào, xinh như búp bê. “Nàng thơ” mới của Jack là Minah Phạm (Phạm Thư, sinh năm 1998) hiện đang là ca sĩ, diễn viên và người mẫu ảnh. Cô nàng sở hữu nhan sắc hài hòa, gương mặt thanh tú, đôi mắt to và sống mũi cao khiến nhiều người khó rời mắt. Minah Phạm liên tục bị netizen so sánh với Thiên An - tình cũ của Jack vì nhiều đường nét hao hao giống nhau. Gần đây, một số tài khoản trên TikTok mới được lập ra chỉ để “bóc trần” nhan sắc thật của Minah Phạm. Những bức hình khi chưa qua chỉnh sửa hoặc một số góc quay trong MV “dìm” cô nàng được tổng hợp lại và nhận được rất nhiều tương tác từ netizen. Nhiều người cho rằng, Minah Phạm không thực sự mỹ miều, cuốn hút như trên ảnh tự đăng. Ngoài ra, có không ít bình luận khá tiêu cực về sắc vóc của "nàng thơ" mới của Jack. Nói về điều này, Minah Phạm nói: “Những ai đã gặp mình bên ngoài, mọi người cũng đều bình luận lên tiếng bênh vực. Nhưng MXH luôn là như vậy nên mình cũng hiểu và không quá để tâm. Với bức hình so sánh nhan sắc thật, ai chụp studio cũng biết khi nào máy ảnh bấm chụp, đèn mới đánh lên. Mình cũng biết bản thân chưa hoàn hảo trong từng khung hình được nên việc bị dìm hay chê bai nhan sắc, mình cũng phải chấp nhận”. Hot girl này nói thêm. Bên cạnh đó, khi được hỏi về những bình luận liên tục so sánh Minah Phạm và Thiên An cô chia sẻ vốn dĩ việc đưa 2 cô gái ra để so đo nhan sắc đã là điều không hay. "Với những bình luận tiêu cực, mình sẽ lướt qua và không chú tâm quá nhiều vì thật sự rất khó để làm hài lòng tất cả mọi người. Mình chỉ mong, mọi người sẽ tập trung vào những gì có giá trị nhiều hơn thay vì chỉ soi những điểm không đẹp ở một người con gái”, Minah Phạm chia sẻ.

