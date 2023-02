Nàng dâu hào môn và bí kíp để chồng cưng như trứng

Từng là hot girl đình đám, hiện tại Huyền Baby là nàng dâu hào môn nổi tiếng MXH khi có cuộc sống giàu sang, được chồng cưng chiều hết mực. Cựu hot girl không ngần ngại thừa nhận, chồng rất tâm lý, đôi khi khiến cô cảm thấy mình chưa lớn bởi gần như không phải đụng tay làm bất cứ điều gì. Không giỏi chuyện bếp núc nhưng bí quyết khiến người đẹp được chồng yêu thương chính là việc coi ông xã là bạn tri kỉ, luôn san sẻ mỗi ngày. Huyền Baby từng chia sẻ, hai vợ chồng thường xuyên tâm sự với nhau. Cả hai thẳng thắn bày tỏ ý kiến cá nhân để nửa kia có thể hiểu rõ hơn. Đối với Huyền Baby, đó là cách quan trọng để cô giữ cuộc hôn nhân luôn bền chặt, tươi mới. Cũng là nàng dâu nhà giàu, hot girl Angela Chu nhận nhiều quan tâm từ netizen khi có cuộc sống hôn nhân vạn người mơ. Theo cô nàng tiết lộ, bí quyết giữ chồng của cô chỉ đơn giản là lúc nào cũng phải đẹp, đẹp mọi lúc mọi nơi. “Mình đi ngủ cũng phải chọn đồ ngủ lồng lộn. Sáng ra dành cả tiếng chăm da, thay bộ đồ đẹp dù làm việc online tại nhà. Thứ nhất, bản thân mình thích vậy, làm đẹp với mình cũng là một kiểu hạnh phúc. Thứ hai, để chồng mình ở nhà vẫn được ngắm vợ đẹp”, Angela Chu chia sẻ khiến nhiều chị em đồng tình. Bước chân vào gia đình hào môn, Angela Chu không những được chồng mà còn cả gia đình chồng đều yêu quý. Lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi, Xoài Non được nhiều người nhận xét là nàng dâu số hưởng nhất hiện tại. Xoài Non từng chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng cô chính là cầu nối giúp các thành viên trong nhà chồng thân thiết với nhau hơn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng từng thẳng thắn bày tỏ trên trang cá nhân về bí quyết giữ chồng là bản thân có thể tự kiếm ra tiền và không phụ thuộc vào người khác. Xoài Non cũng cho biết không quản lý tiền của chồng cũng là một cách để cuộc sống hôn nhân trở nên thoải mái, không ngột ngạt. Ảnh: FBNV

