Nàng dâu hào môn ít dùng hàng hiệu nhưng khí chất vẫn ngút trời

Xoài Non vốn là một hot girl xinh đẹp như lai tây, nhan sắc nổi bật, body đồng hồ cát khiến netizen mê mẩn. Từ khi kết hôn với thiếu gia Xemesis, làm dâu hào môn, Xoài Non càng nhận được sự chú ý vì có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên du lịch nhiều nơi, đồ hiệu nhiều không đếm hết.Hot girl Xoài Non nhiều lần khoe khéo không gian phòng thử đồ với hàng trăm bộ cánh thời thượng. Thế nhưng, nếu để ý kỹ netizen sẽ nhận ra hầu hết những trang phục được Xoài Non lựa chọn đều có giá cả bình dân. Trong một lần Xoài Non tự nhận mình dùng hàng “ fake" khiến netizen bất ngờ. Cụ thể, cô chia sẻ rằng đôi dép hãng Chanel mà cô đeo trong lần đến Đà Lạt thực chất là hàng chợ, được mua ở chợ Đà Lạt với giá 350.000 ngàn đồng. Netizen biết điều này không khỏi ngạc nhiên vì với điều kiện vật chất như Xoài Non, không thiếu gì mà phải dùng hàng ""fake". Người đẹp có tài sản khủng vẫn mê diện đồ có giá bình dân. Xoài Non thường không sử dụng đồ quá mắc tiền mà chỉ ưu tiên ủng hộ đồ từ local brand. Dù vẫn sở hữu những mẫu túi có giá trị bằng cả căn nhà nhưng số lượng bà xã Xemesis “đập hộp" khá khiêm tốn so với điều kiện sẵn có. Chồng giàu, tiền tiêu không hết nhưng bản thân Xoài Non cũng có nguồn thu nhập khủng từ công việc riêng. Cô nàng sinh năm 2002 là một hot girl, mẫu ảnh rất được hâm mộ và săn đón với hàng triệu người theo dõi trên nền tảng MXH. Ảnh: FBNV

