Nặng 70kg, hot girl xứ Hàn vẫn cực quyến rũ thu hút ánh nhìn

Oh Hye Soo là cái tên nổi tiếng khắp xứ sở Kim Chi nhờ thân hình nóng bỏng, gợi cảm. Cô nàng có chiều cao 1m6, nặng tới 70kg. Khi nghe về số đo chiều cao và cân nặng của cô nàng, nhiều người sẽ cho rằng Oh Hye Soo sẽ có ngoại hình khá mũm mĩm. Thế nhưng sự thật hoàn toàn khác. Nàng hot girl có thân hình nóng bỏng với 3 vòng cực chuẩn. Vòng 1 cùng vòng 3 khủng của cô nàng thu hút mọi ánh nhìn người đối diện. Hot girl thế hệ mới “gây mê” người đối diện bằng đôi mắt to cùng bờ môi căng mọng. Đam mê của Oh Hye Soo là luyện tập để giữ cơ thể khỏe mạnh. Cô nàng cũng có chế độ ăn uống hợp lý để quản lý thể trạng cơ thể. Nhờ nỗ lực tập luyện, dù sở hữu cân nặng không mấy lý tưởng nhưng cô nàng có thân hình khiến nhiều người ao ước, có thể cân được mọi loại trang phục. Những tấm ảnh theo mốt không nội y của nàng hot girl khiến nhiều người không thể rời mắt. Mỗi ngày, Oh Hye Soo đều dành thời gian đến phòng gym, Pilates. Hình tượng cá tính nhưng không quá lố của người đẹp nhận nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội. Cô nàng đã truyền cảm hứng đến cho các cô nàng có số cân nặng hơi "quá khổ" khác có động lực để làm đẹp, tập luyện, trở thành phiên bản tốt nhất. Nhờ thân hình đẹp, Oh Hye Soo nhận làm mẫu ảnh cho các hãng nội y có tiếng. (Ảnh: IGNV)

