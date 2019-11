Nắm được trào lưu chụp ảnh này, có tấm hình nghìn like dễ như chơi

OOTD (Viết tắt của cụm từ Outfit of the day) là một trào lưu chụp ảnh không còn xa lạ với giới trẻ. Mặc dù xuất hiện đã khá lâu nhưng đây là trào lưu chưa bao giờ "lỗi mốt". OOTD đề cao sự tự nhiên, thoải mái khi chụp. Ảnh: Instagram OOTD nói cách khác là chụp ảnh phong cách thời trang hàng ngày. Bên cạnh con người là nhân vật trung tâm, phong cách chụp ảnh này còn cần cảnh vật xung quanh thật đẹp. Thường những nơi được chọn để làm bối cảnh sẽ là đường phố, quán cà phê,...miễn sao phù hợp với bộ đồ đang mặc. Ảnh: Instagram Một trào lưu chụp ảnh sống ảo cực kỳ thịnh hành mới đây xuất phát từ đất nước tỷ dân Trung Quốc là chụp ảnh bên bồn rửa mặt. Phong cách chụp ảnh này cực kỳ tối giản chỉ cần 1 chiếc bồn rửa mặt đã bơm nước và khuôn mặt được trang điểm là có thể "vào việc". Mặc dù những bức ảnh chụp lên vô cùng ảo diệu nhưng do chụp cận mặt nên cần trang điểm kỹ nếu không những đường nét thô sẽ thi nhau lộ ra hết. Shmiling là viết tắt của eye shut (nhắm mắt) và smiling (cười). Đây là phong cách chụp hình khá đơn giản, chỉ cần nhắm mắt và cười thật tương là bạn đã có ngay 1 bức ảnh đẹp. Shmiling có thể thực hiện ở bất cứ đâu từ đường phố, chân cầu thang, phòng ngủ.... Phong cách chụp hình này được rất nhiều ngôi sao hưởng ứng như Chloe Ferry, Charlotte Letitia Crosby, Olivia Jade Attwood... Color Point là phong cách chụp hình hoàn toàn mới, gây ấn tượng mạnh khiến hội nghiền "sống ảo" thích thú. Cách chỉnh ành này có khả năng là nổi bật chủ thể trong bức ảnh với màu sắc thực còn quang cảnh xung quanh sẽ được đưa về màu đen trắng. Không chỉ hợp với kiểu chụp chân dung, Color Point còn đặc biệt đẹp khi chụp check-in, ẩm thực,...hay bất kỳ thứ gì mà bạn muốn mọi người chú ý đến trong tấm ảnh. Bí kíp "sống ảo" level max: cách thức để ảnh OOTD nhận nghìn like! - Nguồn: Youtube

OOTD (Viết tắt của cụm từ Outfit of the day) là một trào lưu chụp ảnh không còn xa lạ với giới trẻ. Mặc dù xuất hiện đã khá lâu nhưng đây là trào lưu chưa bao giờ "lỗi mốt". OOTD đề cao sự tự nhiên, thoải mái khi chụp. Ảnh: Instagram OOTD nói cách khác là chụp ảnh phong cách thời trang hàng ngày. Bên cạnh con người là nhân vật trung tâm, phong cách chụp ảnh này còn cần cảnh vật xung quanh thật đẹp. Thường những nơi được chọn để làm bối cảnh sẽ là đường phố, quán cà phê,...miễn sao phù hợp với bộ đồ đang mặc. Ảnh: Instagram Một trào lưu chụp ảnh sống ảo cực kỳ thịnh hành mới đây xuất phát từ đất nước tỷ dân Trung Quốc là chụp ảnh bên bồn rửa mặt. Phong cách chụp ảnh này cực kỳ tối giản chỉ cần 1 chiếc bồn rửa mặt đã bơm nước và khuôn mặt được trang điểm là có thể "vào việc". Mặc dù những bức ảnh chụp lên vô cùng ảo diệu nhưng do chụp cận mặt nên cần trang điểm kỹ nếu không những đường nét thô sẽ thi nhau lộ ra hết. Shmiling là viết tắt của eye shut (nhắm mắt) và smiling (cười). Đây là phong cách chụp hình khá đơn giản, chỉ cần nhắm mắt và cười thật tương là bạn đã có ngay 1 bức ảnh đẹp. Shmiling có thể thực hiện ở bất cứ đâu từ đường phố, chân cầu thang, phòng ngủ.... Phong cách chụp hình này được rất nhiều ngôi sao hưởng ứng như Chloe Ferry, Charlotte Letitia Crosby, Olivia Jade Attwood... Color Point là phong cách chụp hình hoàn toàn mới, gây ấn tượng mạnh khiến hội nghiền "sống ảo" thích thú. Cách chỉnh ành này có khả năng là nổi bật chủ thể trong bức ảnh với màu sắc thực còn quang cảnh xung quanh sẽ được đưa về màu đen trắng. Không chỉ hợp với kiểu chụp chân dung, Color Point còn đặc biệt đẹp khi chụp check-in, ẩm thực,...hay bất kỳ thứ gì mà bạn muốn mọi người chú ý đến trong tấm ảnh. Bí kíp "sống ảo" level max: cách thức để ảnh OOTD nhận nghìn like! - Nguồn: Youtube