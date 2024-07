MXH ấm lòng với nghĩa cử của người dân trong ngày Quốc tang

Ông Trịnh Nghĩa Dũng - một người tài xế xe ôm công nghệ vào chiều ngày 25/7 đã tắt ứng dụng đặt xe để đưa đón miễn phí nhiều người tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng chia sẻ: "Sự ra đi của Tổng Bí thư là niềm tiếc thương vô hạn với đồng bào cả nước cũng như bạn bè quốc tế. Chính vì vậy mà tôi cũng muốn giúp chút sức nhỏ của mình cho mọi người. Tôi cứ vậy đi ngoài đường, ai hỏi chở đi viếng Tổng Bí thư là tôi sẵn sàng chở miễn phí ngay. Trong chiều nay tôi cũng chở khoảng 10 người rồi." Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook. Chứng kiến dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái nóng oi ả của Hà Nội, nhiều hộ gia đình đã cùng nhau góp tiền để mua những chia nước phát miễn phí cho mọi người. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng với nhiều người, đó là cả một tấm lòng nhằm tôn lên tình đồng bào cao cả của người Việt Nam bao đời nay. Không chỉ phát nước miễn phí, các hộ gia đình còn sẵn sàng cho mượn nhà vệ sinh để dòng người đi nhờ. Những chiếc quạt máy hay quạt giấy đã được huy động để phục vụ dòng người xếp hàng chờ viếng vị Tổng Bí thư đáng kính của người dân Việt Nam. Sau khi những nghĩa cử cao đẹp của người dân Việt Nam với nhau trong 2 ngày Quốc tang được lan truyền rất nhiều bạn bè quốc tế đã để lại dòng chữ "respect" (sự tôn trọng). Những hành động trên chẳng phải vì vụ lợi cho cá nhân mà nó mang đến ý nghĩa cộng đồng. Chỉ từ những chiếc bánh mì, chai nước nhưng nó mang đầy ý nghĩa của người dân Việt Nam dành cho nhau. Thời tiết nắng nóng, người dân phải xếp hàng trong thời gian dài nên nhiều người khu vực xung quanh đã tình nguyện phát nước và bánh miễn phí cho người dân đến viếng. Chị Ngân (41 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết: "Tôi cùng bạn đã đi từ công ty đến nhà tang lễ với hi vọng được kính viếng Bác một lần. Do đi vội quá nên chúng tôi cũng chưa ăn uống gì. Khi xếp hàng ở đây khoảng 2 tiếng, chúng tôi cảm thấy rất đói và khát. May mắn nhận được nước bánh miễn phí đã giúp cho chúng tôi cảm thấy đỡ đói. Tôi cảm thấy đây là hành động rất nhân văn và ý nghĩa". Ảnh sử dụng trong bài: Sưu tầm Facebook.

